Después del Gamper, Hansi Flick le confirma a Gavi que será el elegido para la venta de 60 millones

La situación económica del Barça es muy mala. El conjunto blaugrana no es capaz de acabar de cuadrar sus ventas y todo apunta a que no podrá superar este verano si no acaba aceptando la venta de un jugador importante de la plantilla. Además, esa venta no puede ser por Raphinha ni por alguien que haya llegado costando mucho dinero, lo que también descarta, en cierto modo, a De Jong y abre mucho la puerta a que sean Fermín y Gavi los principales candidatos a una venta que nadie dentro del club está deseando que se realice, tanto por lo sentimental como por lo puramente deportivo.

El Gamper ha sido una muy clara muestra de que Fermín es un jugador de un nivel superior. A pesar de no haber llegado al primer equipo como Lamine, ni haber sido considerado nunca como un elegido, Fermín ha sido capaz de romper todas las barreras para así convertirse en el mediapunta de referencia para Hansi Flick. Lo tiene todo y lo ha demostrado en el Gamper, lo que ha hecho que en el Barça lo tengan cada vez más claro: es intocable.

Fermín por delante de Olmo y Gavi

A priori, la posición de mediapunta iba a ser para Dani Olmo, Gavi o Raphinha. Sin embargo, con todo lo visto en la pretemporada y en el Gamper, todo parece indicar que Fermín es el elegido. Una situación que no solo hace que se haga con la titularidad, sino que también puede haberlo salvado de una venta en este final de mercado de verano. El club necesita una venta grande y Fermín y Gavi son los favoritos para salir. Los dos dejarían más de 60 millones y hay muchos equipos que los quieren.

En este sentido, la gran actuación de Fermín ha hecho que Flick lo considere un jugador intransferible. Va a aportar muchos goles esta temporada y puede acabar siendo uno de esos jugadores que marcan la diferencia. En cambio, Gavi no tiene esa capacidad, no es tan decisivo y su puesto lo ocupa un Pedri todavía más intocable.

Así pues, tras el Gamper, Hansi Flick ya le ha hecho saber a Gavi que, si hay que hacer una venta dolorosa en este mercado, va a tener que ser él el jugador traspasado, ya que Fermín no se toca.