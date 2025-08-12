Después del primer entrenamiento Flick ve que no tiene nivel para el Barça, despido inmediato, adiós

Esta temporada apunta a ser una de las más exigentes de los últimos años en el Barcelona. Después de todos los éxitos cosechados a lo largo de la pasada campaña, en can Barça saben que deben hacerlo tan bien o incluso mejor de lo que ya lo hicieron en la 24/25. Sin embargo, eso implica luchar hasta el final por todos los títulos, mientras se despliega un gran juego colectivo. Algo que no es tan fácil de reeditar, teniendo en cuenta que los rivales ya le han tomado la medida al equipo de Flick, el cual deberá subir el nivel si quiere cumplir con las grandes expectativas puestas.

Ante esta situación, Hansi Flick tiene muy claro que no puede tener a jugadores que no estén al nivel de lo que requiere este desafío. En este sentido, Oriol Romeu no puede ni debe seguir ni un día más en la disciplina del club. Y es que, desde el primer entrenamiento con Flick al mando, quedó claro que el de Ulldecona no iba a contar para nada para el alemán, que le pide al club y al jugador que busquen una solución lo antes posible. Y es que Flick no quiere a nadie que no pueda aportar para el primer equipo. Y Romeu no va a jugar ni en el primer partido de Copa del Rey.

La exigencia es todavía más alta

La realidad es que si el año pasado, Romeu ya no entró en ninguno de los planes de Flick, y tuvo que salir cedido, este año no iba a ser diferente. El pivote trató de convencer al entrenador, que en el primer entrenamiento tenía claro que Romeu no está al nivel de sus compañeros. Ni físicamente ni a nivel técnico. Lo que lo convierte en un descarte más que evidente y en un jugador que debe salir cuanto antes del equipo.

Además, al Barça le interesa quitarse todos los sueldos de jugadores que no vayan a ser importantes y en este caso, el de Romeu es uno de los principales que hay que eliminar. Pues, a pesar de no ser el que más gana de la plantilla, todo hueco es bueno para el apretado espacio salarial que manejan en el conjunto blaugrana.

Así pues, desde el primer día, Hansi Flick ha tenido muy claro que Oriol Romeu no puede seguir ni un día más en el Barça, donde no va a disponer de ni una sola oportunidad para jugar.