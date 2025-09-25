Dicen que es tan bueno como Pedri y ahora será el recambio de Gavi

Si bien es cierto que desde la dirección deportiva ya están trabajando para buscar en el mercado la solución a la baja de Gavi, también tienen muy claro que estos próximos meses deberían servir a Hansi Flick para definir si realmente considera necesario salir al mercado o puede seguir adelante con lo que tiene en nómina. En este sentido, nadie le pide que rote menos o que no ponga a nadie en el lugar que deja Gavi, sino que dentro del club existe la confianza en el hecho de que en la Masía hay talento de sobra como para hacer olvidar, temporalmente, la ausencia de Gavi.

En este sentido, en el Barça hay mucha confianza en lo que puede llegar a aportar una de las joyas de la cantera. Se trata de Pedro Fernández ‘Dro’. El gallego con sangre filipina ya deslumbró durante la pretemporada y se ganó los elogios del cuerpo técnico, de sus compañeros y de la afición. Dro es uno de esos cracks que enamoran y que hacen soñar al culé con no tener que pensar casi nunca en el mercado.

Flick mantiene la confianza en Dro

Si bien es cierto que todavía no ha tenido ni un solo minuto en lo que va de temporada, la realidad es que Dro espera tener una nueva y gran oportunidad ahora que Gavi le ha abierto un hueco. Es evidente que no va a ser titular ni el primer suplente. Sin embargo, sí que va a estar mucho más cerca de tener la oportunidad y de demostrar su talento. De hecho, si hablamos de talento, los expertos de la Masía afirman que puede ser tan bueno como Pedri.

Por su parte, Hansi Flick nunca ha perdido la fe en el canterano. No le ha dado oportunidades todavía, pero le ha asegurado que las va a tener, bien sea en Copa del Rey, en algún partido intrascendente de la liguilla de Champions o en algún momento de LaLiga. Y ahora, sin Gavi, puede ser el momento para Dro.

Así pues, en la dirección deportiva del Barça tienen mucha confianza en lo que puede llegar a aportar un Dro, que desde la pretemporada desapareció por completo, pero que ahora puede acabar siendo una de las grandes noticias del año en Can Barça.