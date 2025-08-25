Diego Simeone le hace el mejor regalo a Joan Laporta, el Barça ya lo tiene cerrado para 2026

No ha sido el mejor comienzo de temporada para el Atlético de Madrid, el conjunto colchonero ha sumado un punto de los seis que se han disputado en LaLiga. Además, unos tropiezos que no han llegado con equipos punteros de la competición, sino que se trata de Espanyol y Elche, los cuales deberían acabar luchando por no descender, en ningún caso algo comparable a un Atleti cuyo objetivo debe ser el de competir hasta el final por el título liguero. Un objetivo que con este comienzo comienza a ser complicado de verdad. Una situación que complica la relación entre el club colchonero y su estrella, Julián Álvarez.

El entorno del argentino lleva varios meses pensando que la mejor opción no fue la de fichar por el Atlético de Madrid, consideran que de la mano de Diego Simeone nunca va a alcanzar la gloria que busca ni se va a poder convertir en un jugador de leyenda. Un pensamiento que se hace fuerte viendo el pésimo arranque del Atleti, que a pesar de los fichajes ha demostrado ser un equipo plano, falto de ambición y al que le queda mucho para llegar al nivel de los grandes de Europa, como Barcelona o Madrid.

Joan Laporta, listo para pescar en 2026.

La realidad es que una salida para este mismo verano parece algo sumamente improbable. En el Metropolitano saben que sus opciones de hacer algo grande pasan por los goles y todo lo que Julián Álvarez pueda ofrecer. De modo que hasta el verano de 2026, una salida es casi imposible. Eso sí, en un año puede pasar de todo y Joan Laporta es muy consciente de ello. Por esto ya ha comenzado a trabajar.

Desde la directiva del Barça saben que Julián Álvarez es el delantero ideal para el proyecto de Flick, cumple con todas y cada una de las cualidades que requiere ese papel. Por lo que no han tardado en iniciar los contactos con el entorno del argentino. Y según fuentes cercanas, Julián estaría encantado de recalar en el Barça.

Así pues, con el pésimo inicio de temporada del Atlético de Madrid, Diego Simeone le está haciendo un gran favor a Joan Laporta, que tiene mucho más fácil la misión de seducir a Julián si el Atleti está en horas tan bajas.