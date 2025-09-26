El Aston Villa aumenta la oferta hasta los 40+10 millones, pero Joan Laporta no venderá por menos de 60

El FC Barcelona está teniendo un buen inicio de temporada y, por eso, está recibiendo algunas ofertas por jugadores que están teniendo un rendimiento excelente. Uno de los equipos más interesados por un futbolista azulgrana es el Aston Villa, de la Premier League, que sigue presionando para hacerse con los servicios de un delantero que ya había intentado llevárselo en el pasado.

El jugador en cuestión es Ferran Torres, uno de los atacantes que se ha convertido en una pieza indispensable para Hansi Flick en este inicio de curso. El valenciano ha sido titular en prácticamente todos los partidos y, además, ha visto portería, lo que lo ha convertido en un futbolista imprescindible. Por eso, el Aston Villa estaría dispuesto a ofrecer 40 millones de euros fijos más 10 en variables.

El Aston Villa ofrece 50 millones por Ferran Torres; el Barça pide 60

Joan Laporta y la dirección deportiva saben que Ferran es un jugador importante, pero están dispuestos a abrirle la puerta, aunque no lo venderían por menos de 60 millones fijos, un precio que es posible que acabe llegando el conjunto inglés si de verdad están muy interesados en el valenciano. De momento, las conversaciones no han ido a más, pero se podrían reprender en los próximos meses.

Aun así, está por ver si Ferran querrá marcharse o no del Barça. Cuando su rendimiento era inferior hace un par de temporadas, el club ya intentó quitárselo de encima como pudo, pero el valenciano decidió quedarse en el equipo y rechazar todas las ofertas, ya que aunque su nivel no era nada bueno y sus minutos tampoco eran muy altos, seguía confiando en mejorar y ser importante.

El delantero valenciano no se quiere mover del conjunto azulgrana

Y, al final, lo ha conseguido. Aunque desde los despachos estén abiertos a una venta, Flick ya ha comunicado a los dirigentes azulgranas que Ferran no debería moverse del Barça, ya que lo considera un jugador de presente y de futuro para la entidad azulgrana, y ha demostrado un gran nivel en el terreno de juego para ello en los últimos partidos.