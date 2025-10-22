El Atlético de Madrid responde por primera vez a Laporta: si no son 150 millones, que no vuelva a llamar

El Atlético de Madrid ha respondido, por primera vez de forma oficial, al interés del FC Barcelona por Julián Álvarez. La directiva rojiblanca está dispuesta a negociar la salida del delantero argentino, pero ha establecido una cifra inicial que lo convierte en una operación de misión imposible para las actuales arcas blaugranas: 150 millones de euros.

El argentino es uno de los mejores delanteros del mundo, y el Atlético no piensa desprenderse de su estrella por menos de lo que considera su valor en el mercado. El fichaje será muy complicado y delicado de llevar a cabo. La directiva de Joan Laporta tendrá que negociar muy bien, ya que el Barça no dispone de ese dinero y sus finanzas están más que tocadas.

Laporta ante el muro: 150 millones son misión imposible

La cifra fijada por el Atlético es un golpe de realidad para las aspiraciones de Laporta. El Barça ya tuvo problemas para afrontar el pago de 25 millones de euros por un fichaje menor, y la idea de poner 150 millones sobre la mesa es, hoy por hoy, una quimera. El club catalán no tiene capacidad de maniobra para un desembolso tan grande sin antes realizar una venta masiva de activos.

La estrategia del Atlético de Madrid es clara: fijar un precio disuasorio para obligar al Barça a incluir jugadores de gran valor en la operación, o directamente buscar la venta al club que pueda pagar esa cantidad de dinero en efectivo. No obstante, el club rojiblanco sabe que Julián Álvarez es blaugrana en el corazón y que su deseo de jugar en el Camp Nou podría ser una baza para la negociación.

Negociación a la vista: El camino delicado hacia el Camp Nou

A pesar de la cifra inicial, el hecho de que el Atlético de Madrid esté dispuesto a negociar con el FC Barcelona es una pequeña victoria para Laporta. El presidente blaugrana intentará utilizar el deseo del jugador y la necesidad de liquidez del Atlético para rebajar significativamente el precio, quizás ofreciendo algún intercambio de jugadores clave para acercarse a los 150 millones. El tiempo dirá si el Barça es capaz de convertir esta cifra prohibitiva en una realidad para Hansi Flick.

Así pues, el Atlético de Madrid ha puesto un precio de 150 millones de euros a Julián Álvarez, una cifra que es misión imposible para el FC Barcelona pero que abre la puerta a una negociación que se antoja muy delicada.