El Atlético de Madrid ya le ha puesto precio y Deco da el OK, será del Barça

En la directiva del Barça lo tienen más que claro: el equipo va a necesitar fichar un gran delantero centro en el próximo mercado de fichajes. Robert Lewandowski va a dejar el club y no se puede depender completamente de un Ferran Torres, que, por muy buen rendimiento que haya ofrecido como suplente y recambio del polaco, está lejos de tener el nivel necesario para ser el nueve de un equipo que busca ganar la Liga de Campeones. Es por todo esto que, nada más acabar este mercado de verano, Deco se ha puesto a trabajar en el fichaje del próximo gran nueve culé. Y no parece que vaya a ser otro que Julián Álvarez, que lleva meses siendo el gran objetivo del Barça en el mercado, de cara a 2026.

Ante esta situación, la dirección deportiva del Barcelona ya se ha puesto a trabajar para contactar con el entorno del delantero argentino e ir entendiendo la realidad en la que se encuentra. Y es que, con el pésimo inicio del Atlético de Madrid, parece que es el momento ideal para comenzar a sondear al entorno del Araña y comenzar con el juego de negociaciones a largo plazo, para tenerlo todo atado de cara a verano, cuando habrá que poner, de verdad, el dinero encima de la mesa.

Deco ya sabe el precio que deberán pagar

Fichar a un gran delantero nunca es barato. El gol es caro y hay que pagarlo siempre, por encima de las demás posiciones. Es por este motivo que no van a escatimar en gastos. Deco considera que es mejor pagar una buena suma de millones por un fichaje de garantías que gastar menos e ir a por una incógnita o fichar a un delantero de nivel medio. Aquí hay que ir con todo a por lo mejor, y este es Julián.

En el Barça son muy conscientes de que el argentino va a costar entre 70 y 90 millones de euros, es el precio que el Atlético de Madrid le pone y no va a bajar de ahí. Deco está de acuerdo con esa cotización y no la ve fuera de mercado. Sin embargo, lo que no es tan seguro es que el club vaya a tener todo ese dinero en la caja.

Así pues, en can Barça ya saben que si quieren fichar a Julián Álvarez para tomar el relevo de Lewandowski en la posición de nueve en el club, van a tener que poner una muy buena suma de dinero encima de la mesa del Atlético de Madrid.