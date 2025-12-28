El Barça, ahora sí, activa el fichaje con el 80% de la ficha de Christensen

El FC Barcelona ha decidido mover ficha. Ahora sí, el club azulgrana activa el fichaje utilizando el 80% de la ficha de Andreas Christensen, aprovechando la normativa de LaLiga para cubrir bajas de larga duración. El central danés sufrió una lesión importante a finales de otoño, en un partido de Liga, y tras varias pruebas médicas se confirmó el peor escenario: no volverá a jugar en lo que resta de temporada. El cuerpo médico y el club han optado por un tratamiento conservador que prioriza su recuperación a largo plazo, lo que deja al Barça sin uno de sus centrales más fiables.

Esta circunstancia permite al club utilizar hasta el 80% del salario del jugador lesionado para inscribir a un refuerzo, algo clave teniendo en cuenta que el Barça todavía no cumple la norma 1:1 y sigue muy limitado en el mercado.

Marc Guéhi, el elegido para reforzar la defensa

En este contexto aparece con fuerza el nombre de Marc Guéhi, central del Crystal Palace. El internacional inglés termina contrato en junio de 2026, un factor que juega a favor del Barça, ya que el club londinense se enfrenta al riesgo de perderlo a bajo coste si no renueva. Por ello, en Barcelona consideran que enero es el momento ideal para acelerar la operación, siempre que el Palace no exija una cifra desproporcionada.

Ficharlo ahora permitiría al Barça reforzar una defensa muy castigada por las lesiones, ganar tiempo de adaptación y adelantarse a la competencia de otros grandes clubes europeos. Además, el uso del 80% de la ficha de Christensen haría viable la inscripción sin comprometer aún más el fair play financiero.

Perfil de Guéhi y comparación con Christensen

Marc Guéhi encaja por edad, perfil y polivalencia. Con 24 años, es un central rápido, contundente al cruce y con buena salida de balón. Suele actuar por el perfil izquierdo, algo muy valorado por Hansi Flick para equilibrar la línea defensiva. A diferencia de Christensen, Guéhi es más agresivo en el uno contra uno y tiene mayor velocidad para defender espacios largos, aunque el danés destaca más por su lectura táctica y pausa con balón.

Ambos comparten fiabilidad, capacidad para sacar el balón limpio y disciplina defensiva. Para el Barça, Guéhi representa una solución inmediata y una inversión de futuro. La lesión de Christensen ha activado una puerta que el club llevaba meses esperando abrir. Ahora, la pelota está en Londres.