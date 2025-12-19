Marc Guéhi descarta al Barça, pero tampoco quiere negociar con el Real Madrid; nuevo destino

Marc Guéhi se ha convertido en uno de los defensas más perseguidos de toda Europa, teniendo en cuenta que el central del Crystal Palace acaba contrato a final de temporada y no renovará con el conjunto inglés. Por eso, equipos como el FC Barcelona o el Real Madrid se habían interesado mucho en él, pero el marfileño habría decidido descartar la opción de jugar en LaLiga.

De hecho, el central quiere quedarse en Inglaterra, en la Premier League, y ya habría elegido a su nuevo equipo: el Liverpool. El interés del club de Anfield no es nuevo, ya que su fichaje estaba prácticamente cerrado el pasado verano, pero finalmente la operación acabó cayéndose en el último momento por diferencias económicas. Ahora, Guéhi será libre de elegir su destino.

Marc Guéhi habría rechazado la posibilidad de ir tanto al Barça como al Madrid

Tanto Barça como Madrid habían mostrado mucho interés en él y habían iniciado contactos con sus representantes, pero nunca se han llegado a colocar en una posición prioritaria dentro de la carrera por su fichaje. Aunque el defensa valora el atractivo de LaLiga, prefiere no salir de Inglaterra, donde ya se ha asentado bien después de unos años a buen nivel en el Crystal Palace.



A partir de ahí, la cúpula deportiva del Liverpool se habría reunido ya con los representantes de Guéhi para acabar de trazar su llegada a Anfield. Las negociaciones oficiales se podrán abrir dentro de las próximas semanas, a partir del 1 de enero, pero se podría haber cerrado ya un preacuerdo para su fichaje, lo que ha provocado la desilusión para los equipos que estaban interesados.

El central preferiría quedarse en Inglaterra y marcharse al Liverpool

Por lo tanto, Barça y Madrid tendrán que seguir buscando en el mercado un central, ya que es uno de los objetivos de ambos clubes de cara al próximo verano: poder reforzar el centro de la zaga con un jugador experimentado y que pueda convertirse en titular, tanto en el Spotify Camp Nou como en el Santiago Bernabéu.