El Barça ha aceptado que venderá a Raphinha

No corren tiempos sencillos en can Barça. El conjunto blaugrana está sumergido en un inicio de temporada más que complicado en el que el rendimiento de varios de sus jugadores está a años luz de ser el que se esperaba de ellos. En este sentido, Raphinha ha sido uno de los principales señalados en un comienzo de curso en el que el brasileño no es ni la sombra de lo que fue unos meses atrás. Nada queda de ese jugador sumamente incisivo, capaz de generar peligro en cualquier momento y con la capacidad para ser determinante en todas las facetas del juego. Desde la presión hasta la definición.

Con un solo gol en lo que va de curso y una participación muy decepcionante, en la directiva del Barça han comenzado a entender que lo del año pasado pudo haber sido lo que muchos se temían: un simple espejismo, un oasis en medio del desierto y una oportunidad ideal para vender caro a un Raphinha que, si no mejora sustancialmente sus prestaciones, solamente va a perder valor dentro del mercado. Algo que genera una sensación de enorme decepción en el club.

La venta de Raphinha no es ninguna locura

Si bien es cierto que a nadie se le ha acabado la paciencia y que hay cierta confianza en el hecho de que Raphinha pueda volver a su nivel, la realidad es que ya no se descarta que si en el mercado de invierno llegara una oferta potente, se acabe dando el visto bueno a una salida. Eso sí, siempre y cuando la operación sea de 80 millones o más. Por menos, en el conjunto blaugrana ni se plantean la posibilidad de dejar salir a uno de los mejores jugadores de la pasada campaña.

De este modo, a pesar de que siguen creyendo que Raphinha puede rendir a gran nivel, en el club siguen pensando que lo mejor podría ser aceptar que la venta del brasileño es una operación redonda y no arriesgarse a que siga bajando el nivel y que su cotización en el mercado siga cayendo como lo ha hecho en estas primeras jornadas de liga.

Así pues, en can Barça ya han entendido que la venta de Raphinha este mercado de invierno puede acabar siendo una solución tan óptima a nivel financiero como dolorosa en el apartado sentimental.