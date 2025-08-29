El Barça ha asumido que deberá vender a Rooney Bardghji por sus problemas económicos

A la espera de que se acaben de concretar las últimas operaciones dentro de la recta final del mercado de fichajes, en can Barça no les acaban de cuadrar las cuentas. El conjunto blaugrana no es capaz de encontrar el hueco para hacer fair play y poder inscribir a uno de los jugadores que más ilusionaron a la afición durante la pasada pretemporada. Y es que, salvo un giro de guion de última hora, todo apunta a que Rooney Bardghji no va a poder competir con el Barcelona. El sueldo del sueco no entra dentro del fair play de la plantilla y la dirección deportiva ha comenzado a analizar opciones para que no se quede un año entero sin competir.

Ante esta situación, como es más que evidente, el jugador está sumamente disgustado. Firmó con el Barça con la promesa de que si rendía iba a formar parte del primer equipo. Él ha cumplido con todo: el talento le sobra, ha trabajado y se ha ganado la confianza de Flick. Sin embargo, ha sido el club el que ha fallado en este caso al no ser capaz, al menos por ahora, de inscribir a un Bardghji que ahora se encuentra en una situación muy delicada.

Vender o ceder, las únicas alternativas

En can Barça ni se plantean la posibilidad de tener a Bardghji en la grada durante todo el año. Sería una situación tan ridícula como perjudicial para el desarrollo de un futbolista al que no se puede dejar sin competir. A sus 19 años el sueco necesita jugar y competir en la élite. Es por este motivo que van a buscar la opción de vender o ceder a Bardghji antes de que acabe el mercado. Una operación que, de cualquier forma, buscará que el jugador siempre pueda estar vinculado al club.

El hecho de no poder contar con Bardghji supone, a la vez, un grave contratiempo para Hansi Flick. El técnico alemán tenía muy claro que iba a ser el suplente perfecto para Lamine Yamal. Por lo que no poder inscribir al sueco hace que no haya ni un solo suplente de nivel con capacidad para dar descanso a un Lamine que algún día deberá quedarse en el banquillo.

Así pues, la situación financiera del Barça es tan sumamente mala que si no hay un cambio en las últimas horas de mercado, el club se va a ver obligado a asumir la salida de Bardghji, que no aceptará esto de quedarse sin jugar un año entero.