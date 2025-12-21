El Barça ha recibido, de nuevo, el ofrecimiento de la perla de España

El FC Barcelona ha recibido de nuevo el ofrecimiento de uno de los futbolistas jóvenes más estimulantes del panorama nacional. Se trata de Yeremay Hernández, extremo de 22 años que está despuntando con fuerza en el Deportivo de La Coruña y cuyo nombre vuelve a circular con insistencia en los despachos del club azulgrana. No es la primera vez que el Barça valora su perfil, pero su crecimiento esta temporada ha reactivado el interés.

Yeremay se ha consolidado como uno de los grandes argumentos ofensivos del Dépor. En lo que va de curso acumula cifras muy destacadas: goles decisivos, asistencias y una incidencia constante en el juego ofensivo del equipo gallego. Su progresión ha sido constante desde su irrupción en el primer equipo, convirtiéndose en un futbolista diferencial en el uno contra uno y un foco permanente de desequilibrio por banda.

Un perfil que encaja en el Barça de Flick

A nivel contractual, Yeremay tiene contrato en vigor con el Deportivo, aunque su situación es asumible para clubes de mayor presupuesto. Su precio de salida no sería desorbitado y el Barça valora que, a sus 22 años, ya no es una promesa por hacer, sino un jugador en fase de madurez competitiva.

Futbolísticamente, Yeremay destaca por su desborde, su capacidad para jugar pegado a la banda y su facilidad para romper líneas con conducción. Es rápido, valiente y tiene una lectura cada vez más afinada del último pase. En el sistema de Hansi Flick, podría encajar como extremo izquierdo puro, una demarcación clave para estirar al equipo y generar espacios interiores.

Conexiones naturales en el campo

En un hipotético Barça, Yeremay podría encontrar una conexión muy fluida con jugadores como Pedri, por su capacidad para interpretar espacios, o con Lamine Yamal, alternando desbordes y atrayendo marcas. También se beneficiaría del juego asociativo de interiores como De Jong, con quien potenciarían sus rupturas al espacio.

Además, su compromiso defensivo y su intensidad sin balón son aspectos que Flick valora especialmente. No es solo un extremo vistoso, sino un jugador que entiende el trabajo colectivo y la presión alta. El ofrecimiento está sobre la mesa. El Barça toma nota, consciente de que Yeremay Hernández ya no es solo una perla prometedora, sino un futbolista preparado para dar un salto mayor.