Pedri, y no es el único, lo quiere como titular, es la decisión más difícil para Flick

Hansi Flick se enfrenta a una de las decisiones más delicadas desde que llegó al banquillo del Barça. Pedri no es el único que lo piensa: Eric García debe ser titular por delante de Frenkie de Jong. No es una cuestión de nombres ni de jerarquías, sino de funcionamiento colectivo, equilibrio y lectura del juego. Y ahí, hoy por hoy, Eric encaja mejor en lo que necesita el equipo.

Pedri se siente más liberado cuando Eric ocupa la base. El canario puede jugar más arriba, llegar desde segunda línea y no verse obligado a bajar constantemente a recibir. Con De Jong como pivote, Pedri se ve condicionado: el neerlandés acapara balón, ralentiza el juego y obliga a sus compañeros a ofrecer apoyos cortos. Eric, en cambio, retiene menos, es más vertical y entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. El equipo fluye.

Eric libera espacios y ordena la defensa

No solo Pedri lo ve así. Cubarsí y otros defensores también prefieren a Eric delante de ellos. El motivo es táctico: Eric no baja tanto a incrustarse entre centrales, no arrastra rivales hacia atrás y permite que los zagueros tengan más espacio para conducir o filtrar pases. Con De Jong, la base se hunde demasiado y el bloque se parte.

Además, Eric ofrece una protección defensiva más constante. No es tan brillante con balón como Frenkie, pero interpreta mejor las vigilancias, cierra líneas de pase y equilibra al equipo cuando los laterales se proyectan. Flick valora especialmente esa fiabilidad en contextos de alta exigencia, donde el Barça ha sufrido esta temporada.

Polivalencia, números y mirada al Mundial

Eric García ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Flick esta temporada. Ha jugado como central, lateral derecho, lateral izquierdo y pivote, rindiendo a buen nivel en todas. Suma más de 2.200 minutos, con 2 goles y 3 asistencias, cifras notables para un perfil eminentemente táctico. Pero su verdadero valor está en lo invisible: orden, lectura y sacrificio.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido. Luis de la Fuente sigue muy de cerca su evolución, y si mantiene este nivel, Eric tiene serias opciones de estar en la lista para el Mundial de 2026. No será titular indiscutible, pero su polivalencia y fiabilidad lo convierten en un comodín ideal. Flick lo sabe. Y por eso, aunque sea una decisión incómoda, cada vez pesa más la idea de sentar a De Jong. Porque hoy, para el Barça, Eric García hace que todos jueguen mejor.