El Barça le comunica a Marcus Rashford que sin la ayuda del Manchester United no lo podrán inscribir

A lo largo de los últimos días, el nombre que con más fuerza ha sonado para reforzar la delantera del Barcelona ha sido el de Marcus Rashford. El atacante inglés se ha convertido en la opción que más consenso genera en la directiva blaugrana. El bajo coste de su traspaso, su predisposición para jugar en el Barça y su perfil lo convierten en una opción ideal para complementar la plantilla de Hansi Flick. Sin embargo, como ya pasó con Nico Williams, el Barcelona considera que no va a tener la capacidad para cerrar la inscripción de Rashford, a no ser que haya un cambio muy importante en las negociaciones con el United.

Hay un aspecto que casi no se ha tenido en cuenta a la hora de valorar el fichaje de Marcus Rashford. Se trata de su desorbitado sueldo. El futbolista inglés está ingresando unos 19 millones de euros al año. Una cifra absolutamente fuera de mercado que en el Barça ni quieren ni pueden asumir. Y es que, por mucho que llegara en calidad de cedido y sin tener que pagar un traspaso, el Barcelona no tiene fair play para inscribir al inglés.

A la espera de un gesto del Manchester United

Los representantes de Rashford ya le han hecho saber al Barça que solamente habría una bajada de sueldo en el caso de que el jugador llegara en calidad de traspaso al conjunto culé. Nunca como cedido. Y es que el inglés no le quiere hacer ningún favor a su actual club, de donde quiere salir desde hace varios meses. Sin embargo, el Manchester United está siendo inflexible en ese aspecto.

Los diablos rojos no están por la labor de facilitarle la vida a su canterano. Se sienten traicionados por él y no van a pagar ni un solo euro de su sueldo. Al menos por ahora. Una decisión que hace imposible que el Barça lo pueda incorporar. Y es que no hay hueco en el fair play para un jugador de 19 millones de euros.

Así pues, desde la directiva del Barça ya le han hecho saber a Marcus Rashford que si no hay un acuerdo con el United para el pago de su sueldo, va a ser imposible que llegue al equipo de Hansi Flick, ya que no lo van a poder inscribir.