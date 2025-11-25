El Barça le dice “no” a Messi por segunda vez

Leo Messi es considerado, por muchos, el mejor jugador de la historia y, por ende, el más grande de todos los tiempos en el FC Barcelona. Por eso, su marcha en 2021 fue muy dolorosa para todas las partes: para el club, para los aficionados y para el jugador. Aun así, se ha sabido que el conjunto azulgrana le dijo que no al argentino por segunda vez cuando podría haber vuelto en 2023, según el diario SPORT.

La primera, como se ha comentado, fue en 2021, ya que el Barça no pudo renovar a Messi y el futbolista se vio forzado a hacer las maletas rumbo al PSG. La segunda, como se ha revelado recientemente, se produjo en 2023, cuando el argentino quería volver al club de su vida, pero la entidad culé volvió a frenar la operación y evitó el regreso triunfal del gran ídolo del barcelonismo a la que fue su casa.

El Barça volvió a rechazar a Messi en 2023

El delantero, tras acabar su etapa en el PSG, quiso volver al Barça y así se lo comunicó en una llamada a Xavi Hernández, quien era en ese momento el entrenador. Por su parte, el egarense le abrió la puerta de inmediato y tuvieron varias conversaciones durante los siguientes meses. Además, Joan Laporta también había dado luz verde para tener la oportunidad de cerrar la herida.

En abril, Mateu Alemany, quien era el director de fútbol, le confirmó a Xavi que LaLiga había dado el OK a la operación e incluso el contrato se empezó a redactar, con dos años de vínculo entre Messi y el Barça. Sin embargo, todo cambió días después, cuando Jorge Messi llamó al técnico y le aseguró que LaLiga había cambiado de opinión y que ya no daban el visto bueno.

LaLiga no dio el visto bueno a su retorno

La operación se frenó en seco, el Barça tuvo que cambiar de postura acerca del retorno de Messi y el argentino, por segunda vez, vio como el club rechazaba la posibilidad de que pudiera volver al conjunto azulgrana. El jugador, cansado de esperar a que todo se arreglara, decidió aceptar la propuesta del Inter Miami y poner punto y final a su etapa en el fútbol europeo.