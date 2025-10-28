El Barça le ha pedido a Jorge Mendes que no se repita: la actitud de Lamine Yamal es inaceptable

La derrota en el Clásico ha dejado consecuencias que van más allá del resultado deportivo para el FC Barcelona. El club ha contactado a Jorge Mendes para pedirle que intervenga en el entorno de Lamine Yamal, ya que consideran que la actitud del joven extremo es inaceptable en momentos cruciales.

La principal preocupación reside en las palabras antes del partido en la Kings League, que provocaron un muy mal ambiente en la previa del Clásico. La directiva blaugrana cree que este tipo de distracciones y comentarios públicos no benefician al jugador ni al equipo. En especial, cuando Lamie se dedica a decir que el Real Madrid "roba". Unas palabras que enciendieron el Clásico y dieron alas a los jugadores del Real Madrid a la hora de enfntarse al Barcelona.

El mensaje del Barça a Mendes Controlar al jugador

El Barça le ha pedido a Jorge Mendes que no se repita este tipo de situaciones. El club le ha exigido que controle mejor a Lamine Yamal y evite que se meta en estos ambientes que no le convienen nada. El mensaje es claro: la prioridad del jugador debe ser el fútbol de élite y su desarrollo profesional, sin distracciones externas.

La directiva teme que la fama y la presión mediática deslumbren al joven talento y afecten su concentración, como creen que pudo suceder antes del duelo contra el Real Madrid. La imagen del club es lo primero, y la falta de seriedad en la previa de un partido tan importante ha sido el detonante de la llamada a Mendes.

La necesidad de enfoque para el proyecto Flick

Para Hansi Flick y el proyecto deportivo, es fundamental que Lamine Yamal mantenga el foco exclusivamente en su rendimiento y recuperación. Las distracciones no son bienvenidas en un equipo que busca la máxima profesionalidad para volver a la cima. La directiva espera que la intervención de Jorge Mendes sirva para reconducir la situación y asegurar que el extremo se centre en el terreno de juego.

