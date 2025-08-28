El Barça, obligado a vender a una estrella de la Masía por culpa de Hansi Flick: “era tan bueno como Lamine”

Si hay algo que ha hecho grande a este Barça de Hansi Flick, ha sido la capacidad del técnico alemán para llevar a jugadores adolescentes hasta un nivel superlativo. Jóvenes talentos de entre 17 y 20 años han sido capaces de competir con los mejores del mundo y convertirse en parte de dicho elenco de jugadores. Nombres como Lamine Yamal, Cubarsí, Balde o Pedri han llegado al máximo nivel gracias a la mano de un Flick que sabe cómo trabajar con los jóvenes para que se conviertan en la mejor versión de ellos mismos. Sin embargo, el técnico germano podría haber cometido un grave error.

Se trata de Jan Virgili, uno de esos nombres que vienen sonando muy fuerte en la Masía desde hace muchos años. El catalán es un extremo que durante años compitió con Lamine Yamal para ser considerado la gran joya de la cantera del Barça. De hecho, según cuentan fuentes cercanas a las categorías inferiores culés, había más de uno que decía que Jan Virgili “era tan bueno como Lamine Yamal”. De hecho, siempre se ha dicho que en cuanto a entendimiento del juego, Jan es inalcanzable.

Regate, gol e inteligencia táctica

La realidad es que Jan Virgili lo tiene todo para ser un jugador muy importante en el Barça. Reúne todas las cualidades que Hansi Flick busca en un extremo. Es sumamente rápido, bueno con el balón en los pies, tiene gol y, por si fuera poco, entiende a la perfección el juego de posición. Todo esto gracias a que lleva toda una vida en el Barça. Sin embargo, en esta pretemporada no ha contado para Flick, lo que ha agotado la paciencia del joven.

Virgili es muy consciente de que no se puede pasar otro año en el filial jugando en 2ª RFEF. Eso sería fatal para su progresión como jugador. Es por esto que ha pedido al club que, ante la falta de oportunidades de la mano de Hansi Flick, quiere que le busquen una salida. Le da igual si es como cedido o en traspaso. Pero él quiere jugar en primera división.

Así pues, por culpa de Hansi Flick y de su decisión de no contar con Jan Virgili, el Barça se podría ver obligado a desprenderse de una joya que durante años han puesto a la par con Lamine Yamal.