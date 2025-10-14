El Barça recibe un serio aviso desde el PSG: "Queremos a Lamine Yamal"

El FC Barcelona ha recibido un serio aviso desde la capital francesa que amenaza con desestabilizar la planificación de futuro del club. La joya más brillante de la Masia, Lamine Yamal, sigue firmemente en el radar del Paris Saint-Germain, y los dueños cataríes no están dispuestos a ceder en su deseo de ficharlo. Según ha revelado el respetado periodista francés Romain Molina en un vídeo, la orden desde Doha es clara: "Queremos a Lamine Yamal".

Molina afirma que la decisión ha sido tomada al más alto nivel por Qatar Sports Investments: "En Doha, se ha decidido que quieren a él, cueste lo que cueste, un día". Esta declaración es una advertencia directa a Joan Laporta de que el PSG no aceptará un "no" por respuesta. Aunque Yamal está atado al Barça con un contrato blindado hasta 2031, lo que debería hacerlo inalcanzable, los antecedentes con el club parisino generan una profunda preocupación en el Camp Nou.

El ejemplo de Neymar y el músculo financiero del PSG

El recuerdo de lo ocurrido con Neymar Júnior es el fantasma que aterroriza al FC Barcelona. En su momento, parecía imposible que alguien fuera capaz de pagar los 222 millones de euros de la cláusula del brasileño. Sin embargo, el PSG acabó haciéndolo. Con Lamine Yamal, la historia podría acabar repitiéndose: en tema dinero, nadie puede contra el PSG, y en Can Barça lo saben perfectamente.

Aunque se dice que el PSG ya ha tanteado el terreno en el pasado, las afirmaciones del Barcelona de que se presentó una oferta formal que "vino de Francia" han sido desmentidas por la parte parisina. No obstante, el interés es genuino, y el PSG tiene la capacidad financiera para poner sobre la mesa una cifra que supere la actual cláusula o convenza al jugador. La única forma que tiene el Barça de asegurarse la continuidad de Lamine Yamal es cuidarlo mucho y hacer que el jugador quiera seguir en el club por encima de cualquier oferta económica.

Así pues, el FC Barcelona es consciente del deseo inquebrantable del PSG por Lamine Yamal, lo que obliga a Joan Laporta a priorizar el bienestar y la felicidad de su joven estrella para evitar una nueva y dolorosa fuga histórica.