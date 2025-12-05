El Barça rompe las negociaciones con Harry Kane

El FC Barcelona se encuentra en plena planificación de la plantilla para la próxima temporada y tiene varias carpetas abiertas. Una de las más importantes será la del delantero centro, teniendo en cuenta que Robert Lewandowski acaba contrato a final de curso y lo más probable es que no renueve. Y ahí, el Barça había puesto sus ojos en Harry Kane para sustituir al polaco.

Sin embargo, el conjunto azulgrana habría roto las negociaciones con el inglés, ya que este habría decidido quedarse en el Bayern de Múnich para cumplir su contrato, que expira en 2027. Kane tiene una cláusula de salida de 65 millones de euros para dejar el club alemán el próximo verano de 2026, pero todo indica que no la ejecutará y se acabará quedando en Alemania.

Este precio había sido visto por el Barça como ideal para poder reforzar la posición de '9' con uno de los mejores delanteros del mundo, a pesar de que el británico ya tiene 32 años. Aun así, los azulgranas le veían como el recambio ideal de Lewandowski para seguir teniendo a un ariete de mucho nivel en el Spotify Camp Nou, evitando así gastos más grandes para fichar a otro atacante.

Sin embargo, la intención de Kane, a día de hoy, sería la de quedarse en el Bayern, al menos una temporada más, por lo que la opción de irse al Barça estaría descartada. De momento, la dirección deportiva ha roto las negociaciones que había abierto con los representantes del delantero por si quería abandonar la Bundesliga y acabar en la Liga española después de las últimas llamadas.

Eso sí, el Barça no ha perdido la esperanza y está dispuesto a poner el dinero encima de la mesa para sacarlo de Alemania si el inglés cambia de opinión, ya que lo seguirán teniendo como una de las opciones más destacadas para sustituir a Lewandowski la próxima temporada. La intención del club azulgrana es tener uno de los mejores '9' del mundo en su plantilla y harán todo lo posible para conseguirlo.