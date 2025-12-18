El Barça se queda sin el heredero de Lewandowski

El FC Barcelona vuelve a encontrarse con un plan que se cae antes de tiempo. Durante meses, Dusan Vlahovic había aparecido como una de las opciones más claras para asumir el relevo de Robert Lewandowski a medio plazo. Su edad, su experiencia en grandes ligas y la posibilidad de llegar libre el próximo verano lo convertían en una oportunidad tentadora. Sin embargo, la realidad ha terminado imponiéndose y el club azulgrana ha decidido apartarlo definitivamente de su radar.

La lesión que lo cambia todo

El punto de inflexión ha sido su estado físico. Vlahovic sufrió a principios de diciembre una grave lesión en el muslo izquierdo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante cerca de tres meses. Las pruebas médicas realizadas por la Juventus confirmaron una lesión de alto grado en la unión músculo-tendinosa del aductor largo, con un plazo de recuperación que se alarga hasta marzo de 2026.

Para el Barça, este contratiempo es determinante. No solo por la duración de la baja, sino porque vuelve a activar una preocupación recurrente: la fragilidad física del delantero serbio. Aunque sus números esta temporada eran aceptables, 6 goles en 17 partidos, nunca ha logrado una regularidad sostenida desde su llegada a Turín. Ni siquiera el hecho de poder ficharlo sin coste de traspaso compensa el riesgo deportivo que supone su situación actual.

A ello se suma un factor clave: el salario. Vlahovic percibe 12 millones netos por temporada, una cifra totalmente fuera del alcance del Barça actual. Para que la operación hubiera sido viable, el jugador debería haber aceptado una rebaja muy importante y, además, cerrar la temporada a un nivel alto. Ninguna de esas condiciones se va a cumplir.

El Barça mira a Lewandowski… y espera

Con Vlahovic descartado, el Barça opta por aplazar cualquier decisión sobre el fichaje de un nuevo ‘9’. El club confía en que Lewandowski pueda ofrecer una mejor versión en la segunda mitad de la temporada, siempre que las lesiones le respeten. De momento, sus cifras están lejos de lo habitual y su impacto no ha sido el de otros cursos, pero sigue siendo una referencia dentro del vestuario.

Además, el buen rendimiento de Ferran Torres, máximo goleador del equipo hasta ahora, y el regreso de Raphinha aportan tranquilidad al cuerpo técnico. No existe urgencia inmediata para acudir al mercado de invierno y cualquier inversión importante en ataque se reserva para el próximo verano.

Será entonces cuando el club tome una decisión definitiva sobre el futuro de Lewandowski, cuyo salario sigue siendo el más alto de la plantilla. Solo a partir de ese escenario se activará la búsqueda real de un nuevo delantero centro.