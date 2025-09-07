El Barça se va a cargar a Ronald Araújo

El FC Barcelona piensa en el futuro de sus centrales, con un Ronald Araújo más cuestionado que nunca. Con el futuro incierto del central uruguayo y del danés Christensen y Araújo, sumado a la marcha de Iñigo Martínez, el club analiza el mercado. El objtetivo principal sería cubrir la carencia de un central zurdo nato, un puesto específico que además se antoja muy importante para la salida de balón.

La secretaría técnica azulgrana contempla a los nombres de Gonçalo Inácio (Sporting), Murillo (Nottingham), Benedetti (Palmeiras) y Guéhi (Crysrtal Palace). Además, el central brasileño Beraldo (PSG) puede salir, puesto que además tras el Mundial de Clubes pidió el 'transfer request'. Por lo tanto, Araújo está en el mercado y se mira al futuro. Ahora mismo, Hansi Flick cuenta con el central urugayo, puesto que fue titular en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports.

Los fallos en la recta final de la pasada temporada y los problemas de salida de balón de Ronald Araújo lo han dejado muy señalado para la secretaría técnica del FC Barcelona.

La dirección deportiva busca perfil de centrales que puedan elevar el techo del equipo

La dirección deportiva liderada por Deco está al día de la situación de muchos futbolistas para el centro de la defensa. Ahora mismo, el FC Barcelona no tiene la capacidad financiera ni una necesidad imperiosa deportivamente hablando para ejecutar dicha incorporación, pero siempre está pendiente de opciones de mercado. El capítulo de los centrales es prioritario para el club blaugrana, tras la marcha de Iñigo Martínez en agosto al Al-Nassr saudí.

Ahora mismo, el centro de la zaga tiene a Cubarsí, a Araújo, a Christensen y Eric García. Por lo tanto, se considera que está corto de efectivos y se mira al futuro de cara al 2026. Gonçalo Inácio, central del Sporting Club de Portugal, parece el más factible. Su agente se vio con Deco y es titular con la selecicón de Portugal, por lo que encaja. El central Guéhi, que queda libre en junio, lo es con Inglaterra (pero tiene muy encima al Liverpool, que estuvo cerca de firmarlo en el pasado mercado de verano).

Araújo quiere seguir en el FC Barcelona

El central uruguayo quiere seguir en el FC Barcelona, puesto que cuenta con 26 años y todavía tiene contrato en vigor. Ahora mismo se siente importante y ha sido titular en dos partidos de LaLiga, además de la UEFA Champions League que está por empezar.