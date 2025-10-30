El Barça teme que sea como Ansu Fati: le han dado un contrato millonario y puede acabar sin jugar

El FC Barcelona vive con una preocupación creciente que va más allá de lo deportivo. El club teme que Lamine Yamal se convierta en el nuevo Ansu Fati y lo pierdan para la élite. La lesión de Lamine preocupa enormemente, ya que la pubalgia se sabe que es degenerativa y augura problemas para el futuro del joven extremo.

El miedo a que el jugador acabe sin jugar es una tragedia potencial, magnificada por el contrato millonario que el club le ha dado recientemente. El Barça invirtió una enorme confianza económica en su promesa, y ver cómo su valor deportivo se esfuma por una lesión de larga duración sería un desastre financiero y moral.

La actitud de Lamine preocupa: Desoye a los médicos

La situación se agrava por el factor humano. Las fuentes internas señalan que Lamine no se cuida demasiado ni sigue las órdenes de los médicos con el rigor necesario. Esta falta de disciplina en el tratamiento de una dolencia crónica es lo que acelera el riesgo de que la pubalgia se vuelva incontrolable.

El Barça necesita que Lamine entienda la gravedad de su problema. Los médicos ya advirtieron que esta lesión puede ser de por vida, y la falta de profesionalismo en su recuperación incrementa las posibilidades de que no siga a su nivel habitual y pase a ser un talento perdido, como sucedió con Ansu Fati tras sus problemas en la rodilla.

La amenaza de perder a una joya con un gran coste

El club se enfrenta al peor escenario: tener un jugador con un futuro comprometido y un sueldo altísimo, sin poder obtener el rendimiento esperado. La presión sobre Hansi Flick para forzar el descanso de Lamine es total, ya que es la única vía para evitar esta tragedia. La prioridad es recuperar la salud del jugador para que el Barça no pierda a su activo más valioso de La Masia.

