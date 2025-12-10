El Barça tiene en sus manos hacer un trueque por Lewandowski

El FC Barcelona tendrá que tomar una decisión muy pronto con la continuidad de Robert Lewandowski en el conjunto azulgrana. El polaco acaba contrato a final de temporada y lo más probable es que no alargue su vínculo y acabe marchándose, pero la dirección deportiva también quiere esperar para acabar de ver todas las opciones que tiene encima de la mesa con el delantero.

Y ahí, ha aparecido un supuesto trueque desde Italia que al Barça le podría interesar. El AC Milan es uno de los equipos que ha puesto más el foco en el futuro de Lewandowski, ya que cree que su experiencia y su capacidad goleadora serían determinantes en su equipo. Por eso, los italianos han llamado a la entidad azulgrana para presentarles un intercambio entre jugadores.

El Milan ha ofrecido un intercambio al Barça entre Lewandowski y Nkunku

Según Calciomercato, el Milan está dispuesto a presentarle al Barça un intercambio directo entre Lewandowski y Cristopher Nkunku, sin dinero ni nada por en medio: un trueque puro y duro. Y, además, querría realizarlo en este mismo mercado de invierno, es decir, el próximo enero, con el polaco poniendo rumbo a San Siro y el francés camino del Spotify Camp Nou.

El Milan quiere reforzar ya la plantilla, teniendo en cuenta que está en la lucha por ganar la Serie A, y creen que Lewandowski sería la pieza que les falta para poder volver a ganar la competición doméstica italiana después de muchos años. Por otra parte, Nkunku siempre ha sido un nombre que ha tenido apuntado en su lista el Barça, pero la situación podría haber cambiado.

El conjunto azulgrana no lo acaba de ver bien

El francés ya sonó para el conjunto azulgrana cuando estaba en el Chelsea, ya que es un futbolista dinámico, versátil y con creatividad. Aun así, no ha acabado de explotar del todo como se esperaba de él, y con 28 años, ha perdido un poco su potencial. Por lo tanto, la opción no acaba de gustar en el Barça, y más aún cuando tendrían que desprenderse de su goleador en este mismo mes de enero.