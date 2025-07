El Barça tuvo que aceptar una cláusula secreta en la cesión de Marcus Rashford

El Barça ha cerrado una operación redonda y de muy bajo riesgo con el fichaje de Marcus Rashford. El delantero inglés ha llegado al conjunto culé en calidad de cedido y haciendo un gran esfuerzo a la hora de rebajarse el sueldo hasta un punto que facilite sustancialmente su inscripción para este presente curso en LaLiga. Además, su naturaleza de cedido hace que si no funciona, el Barça no tenga que romperse la cabeza a la hora de buscarle una salida. Un aspecto en el que los culés siempre han tenido muchos problemas. Especialmente con perfiles como Rashford, que cobran bastante y a los que los pretendientes no les sobran.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Para que el Manchester United aceptara la operación y cediera a Rashford al Barça, los culés tuvieron que aceptar una cláusula, hasta ahora, secreta en el acuerdo. Y es que, más allá de la opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros, Laporta se tuvo que comprometer a una penalización, en el caso de no acabar comprando al inglés en el próximo mercado veraniego.

Laporta asume un riesgo mínimo con Rashford

La realidad es que no se trata de una penalización especialmente grande. De hecho, según señalan fuentes cercanas, el Barcelona solamente tendría que pagar unos 5 millones de euros en concepto de penalización por no comprar a Rashford. Un precio no tan elevado que haría que el United no se fuera de vacío, en el caso de que la cesión de su canterano no acabara de funcionar en el Barça. Algo que los culés consideran que es normal.

Por otro lado, en can Barça consideran que esos 5 millones no se van a tener que pagar, ya que esperan poner los 30 millones en el próximo mercado. Las primeras sensaciones con Rashford han sido formidables. Los compañeros lo han visto muy motivado en su primera sesión con el grupo y a nadie se le escapa que Rashford no va corto de talento. Es un perfil ideal para lo que busca Flick en un extremo y en el Barça nadie duda de que va a recuperar su mejor versión y que se va a hinchar a marcar goles.

Así pues, a pesar de que fue una petición de última hora por parte del Manchester United, en el Barça no pusieron especial resistencia a esa cláusula de penalización en el caso de no acabar fichando a Rashford en el próximo mercado.