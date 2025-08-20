El capricho de Pep Guardiola pone en aprietos al Barça y Ter Stegen se queda sin equipo

La situación de Marc-André Ter Stegen en el Barça sigue siendo insostenible. A pesar de que las tensas relaciones entre club y jugador se han calmado de forma notable a lo largo de las últimas semanas, la realidad es que lo único que se está haciendo es postergar un problema que va a volver, todavía peor, en el mercado de invierno, cuando el alemán ya esté recuperado de su operación y pueda jugar de nuevo. Será ahí cuando en el Barça deban comenzar a buscar una buena salida para su capitán, el cual no lo va a tener nada fácil a la hora de encontrar un nuevo equipo.

En este sentido, tal y como se ha venido informando a lo largo del verano, el fútbol turco, concretamente el Galatasaray, siempre ha sido una alternativa a tener en cuenta para un Ter Stegen que no encuentra ningún equipo de las grandes ligas europeas que lo quiera fichar. Sin embargo, en las últimas horas esta alternativa se ha complicado sustancialmente por culpa del último capricho de Pep Guardiola, que ha acabado cerrando el fichaje de Donnarumma y ha tenido que dar salida a Ederson.

🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson.



Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee.



Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹



🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

El nuevo destino de Ederson es un problema para el Barça

En este sentido, tal y como ha anunciado Fabrizio Romano, el nuevo destino de Ederson no sería otro que el Galatasaray. El conjunto turco es el equipo que más interés mostró en Ter Stegen, pero ya ha encontrado a una alternativa en este mismo mercado de verano, gracias a Ederson. Lo que cierra por completo las puertas del conjunto turco a un Ter Stegen que se comienza a quedar sin alternativas.

Cabe destacar que en el Barça están muy necesitados a la hora de encontrar un buen pretendiente para Ter Stegen. El alemán cobra un salario muy elevado y es fundamental que se le encuentre una salida lo antes posible, pues es insostenible tener a un portero suplente con la ficha del germano, más teniendo en cuenta que es un pésimo suplente y que seguro va a dar problemas.

Así pues, con Ederson poniendo rumbo a Galatasaray, a Ter Stegen se le agotan las opciones de cara a un hipotético traspaso en el mercado de invierno, donde buscaría un equipo importante en el que tener minutos de cara al próximo Mundial.