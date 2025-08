El Chelsea contacta con el Barça para ofrecerle un delantero de 50 millones a cambio de Fermín

En el Barça hace tiempo que saben que deben comenzar a buscar un recambio de garantías para Robert Lewandowski. En estos momentos, el club solamente dispone del polaco como delantero centro puro. Una jugada que convierte a Lewandowski, a sus 36 años, en una pieza fundamental y que debe estar disponible en la mayoría de partidos si los culés quieren aspirar a ganarlo todo. Algo que no siempre va a pasar, teniendo en cuenta que el polaco ya tiene una edad y debe dosificar. Es por este motivo que en la dirección deportiva blaugrana ya han comenzado a estudiar el mercado.

Si bien es cierto que el objetivo para la próxima temporada no es otro que Julián Álvarez, en el club saben que no les vendría mal fichar a otro nueve para esta misma campaña. Rashford no es un nueve puro y en el primer equipo no hay nadie que sea un delantero centro natural. Sin embargo, en el mercado ha aparecido una muy buena oportunidad de última hora y que nadie se esperaba. Además, podría llegar a muy buen precio.

El Chelsea ofrece un intercambio puro al Barça

El conjunto de Enzo Maresca ha fichado a dos grandes delanteros en este mercado, como lo son Delap y Joao Pedro, lo que deja, prácticamente fuera del equipo a un Nico Jackson al que le gustaría volver a LaLiga, donde ya demostró que tenía nivel de sobra para jugar en un grande. En este sentido, el valor de mercado del delantero es de unos 50 millones, valoración similar a la que el Chelsea hace de Fermín López, por lo que el plan de los blues es muy claro.

Conscientes de la necesidad del Barça de fichar a un delantero, los de Stamford Bridge han puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer un intercambio puro entre Fermín López y Nico Jackson. Sin embargo, parece que la propuesta no acaba de gustar a los culés, que creen que Fermín vale algo más que Nico. Pues, mientras que el culé viene de hacer un gran año, el blue viene de dejar serias dudas. Por este motivo, Deco y Laporta solo aceptarían el intercambio si el Chelsea pone algo de dinero.

Así pues, el Barça podría haber encontrado la solución perfecta a su problema con la posición de nueve para esta temporada. Una operación que, por contra, obligaría a los culés a desprenderse obligatoriamente de Fermín.