El Chelsea ofrece 70 millones de euros, pero Hansi Flick pide que no salga por menos de 100

El FC Barcelona ha estado siendo el gran protagonista de este mes de junio. El conjunto blaugrana ha comenzado con mucho fuerza en el mercado de fichajes con la incorporación de Joan García y con la de Nico Williams muy encarrilada. Sin embargo, si los culés quieren inscribir a ambos jugadores, antes deberán realizar una serie de operaciones que les permita tener la liquidez y la flexibilidad que facilite dos inscripciones que se presentan especialmente complicadas a raíz de la fiscalización que el Athletic de Bilbao quiere hacer de las cuentas culés. Lo que hará especialmente necesario que Joan Laporta sea capaz de realizar alguna venta de peso para así mantener lo más saneadas posible las cuentas del club.

En este sentido, desde la directiva han considerado que la venta de Fermín puede ayudarles a dar ese paso para poder dar por saneada la economía del club, al menos durante el próximo mercado de fichajes. Y es que la venta de Fermín podría llegar a suponer un ingreso de hasta 70 millones de euros para los culés. Una cifra que nadie hubiera imaginado a principios de curso y que el Chelsea se ha encargado de poner encima de la mesa.

Flick no quiere perder a su mejor suplente

La realidad es que en condiciones normales, el Barça ni se plantearía vender a Fermín. Ni por el paso que tiene dentro del equipo ni por el hecho de ser un canterano, con los que se tiene especial sensibilidad a la hora de venderlos. Sin embargo, la excepcionalidad de la situación hace que vender a Fermín sea algo casi obligado.

Sin embargo, faltaría ver si Hansi Flick se planta con el club. El técnico alemán no quiere no oir hablar de la posibilidad de vender a un jugador que le ha dado tanto. Es su jugador número 12 para todos los partidos y eso no se encuentra con facilidad. Es un futbolista diferente que aporta una verticalidad que nadie más en el equipo tiene.

Así pues, mientras que Laporta y Deco se están comenzando a plantear la posibilidad de aceptar la venta de Fermín al Chelsea a cambio de 70 millones de euros, Hansi Flick ya ha pedido que, por favor, no lo dejen salir si al menos no llega una propuesta de 100 millones de euros.