El Clásico obliga a Deco a actuar: el Barça irá a por una estrella en el mercado

El Clásico ha dejado más que una derrota o un tropiezo: ha encendido todas las alarmas en el FC Barcelona. Las sensaciones han sido tan preocupantes que Deco ya se ha visto obligado a mover ficha. En el club tenían prácticamente decidido reforzar la delantera con una incorporación de primer nivel, pero si existían dudas, las últimas actuaciones del equipo las han disipado por completo. El Barça necesita talento arriba y lo necesita ya.

Julián Álvarez, el gran sueño blaugrana

En el Camp Nou no se habla de otra cosa: Julián Álvarez se ha convertido en el objetivo primordial del mercado de emergencia. El argentino, actualmente en el Manchester City, representa exactamente lo que falta en el conjunto de Hansi Flick: desequilibrio, energía, gol y capacidad de liderazgo en los metros finales. Su perfil encaja a la perfección con lo que Deco busca para reactivar la ofensiva del equipo.

De este modo, el director deportivo ha acelerado los contactos y busca fórmulas viables para intentar una operación que, a priori, parece complicada por la situación económica del club. Sin embargo, en la dirección deportiva están convencidos de que el fichaje de Julián Álvarez podría ser decisivo para cambiar el rumbo de la temporada.

Falta talento arriba y Julián lo tiene

Y es que el problema es evidente: el Barça no tiene gol. Lewandowski no atraviesa su mejor momento, Ferran Torres no puede asumir toda la responsabilidad y las jóvenes promesas, aunque ilusionan, todavía están en fase de consolidación. En ese contexto, Julián Álvarez aparece como la solución ideal. Su versatilidad para jugar tanto de delantero centro como de segundo punta lo convierte en una pieza de oro.

La realidad es que Deco ya no puede esperar más. El Clásico ha dejado en evidencia las carencias ofensivas y ha obligado al club a actuar con urgencia. Así pues, el plan está claro: el Barça irá con todo por Julián Álvarez en el mercado de invierno. En el Camp Nou saben que si quieren competir por todo, necesitan una estrella… y el argentino lo tiene todo para serlo.