El error de Flick que saca los colores en el Barça, ahora es el mejor

Desde su llegada al banquillo del FC Barcelona el verano del año pasado, Hansi Flick ha cometido pocos errores. Sin embargo, una decisión que tomó hace un par de meses podría convertirse en un grave error para el Barça de cara a esta temporada. El alemán decidió abrirle la puerta de salida a un jugador con el que no contaba y ahora, fuera del club azulgrana, está siendo el mejor.

Se trata de Ansu Fati, el futbolista que ahora está cedido en el Mónaco. El delantero, después de unos primeros meses complicados en el conjunto monegasco para recuperar el tono físico, ha resucitado y se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de su equipo y de la Ligue 1. En los últimos cinco partidos, el hispanoguineano ya ha marcado seis goles para los suyos.

Ansu Fati ha renacido en su cesión al Mónaco

Los dos últimos, este pasado domingo contra el Niza, donde marcó dos penaltis para rescatar un punto para su equipo. Ya es el máximo goleador de la liga francesa y parece que no tenga techo. Su larga inactividad y su poca participación con el Barça la temporada pasada le pasaron factura y, por eso, el Mónaco le diseñó un plan específico para recuperar la forma física en este inicio de curso.

Y ha salido a las mil maravillas, ya que aunque tardó en debutar con su nuevo equipo, lo ha hecho a un gran rendimiento. Su entrenador, Adi Hütter, está encantado con él, y ya dejó claro en rueda de prensa que en los entrenamientos estaba dejando sorprendidos a todo el mundo, siendo incapaz de esconder su entusiasmo con un atacante que tiene un idilio con el gol.

El hispanoguineano ya lleva seis goles en cinco partidos en la Ligue 1

Por lo tanto, este error de Flick y del Barça se está haciendo cada vez más grave al ver a un Ansu que ha renacido y que no para de marcar goles con el Mónaco. En la entidad azulgrana estarán contentos porque el delantero haya podido recuperar su nivel, pero también se preguntarán si se habrán equivocado al dejar salir al hispanoguineano en un momento complicado para el club.