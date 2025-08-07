El fichaje de Rashford le sale mal a Deco y trae problemas para Ferran Torres y Lewandowski

Desde que llegó a Barcelona, Marcus Rashford cayó de pie en el vestuario del Barça. El inglés llegaba después de demostrar que tenía unas ganas locas de vestir la elástica blaugrana. Algo que siempre es de agradecer en Can Barça, donde este tipo de gestos suelen estar muy bien vistos, por parte de directiva, jugadores y afición. Este fue uno de los motivos principales por los que Rashford llegó al Barcelona. Sin embargo, también lo hizo para acabar de reforzar la banda izquierda del Barça, donde no había nadie para dar descanso a Raphinha. Sin embargo, con el inglés, el Barcelona podría seguir teniendo un problema en el flanco zurdo de su ataque.

Después de ver el rendimiento de Rashford en pretemporada, a Hansi Flick le ha quedado muy claro que se trata de un jugador que puede aportar mucho al equipo. Es rápido, tiene capacidad para asociarse y entender a sus compañeros y genera espacios gracias a sus desmarques. Sin embargo, hay algo que chirría. Cuando ha jugado, se le ha visto más cómodo como nueve que como extremo. De hecho, su gol llegó desde la posición de delantero centro, no de la banda. Lo que siembra la primera duda en un Hansi Flick que cree que Rashford podría ser mejor como nueve que como once.

Problemas para Ferran y Lewandowski

A pesar de que no hay nada confirmado y, en principio, Rashford va a jugar en banda izquierda como recambio de Raphinha, la realidad es que Ferran Torres y Robert Lewandowski van a tener que dar un paso adelante si no quieren ver comprometida su cuota de minutos. Y es que las sensaciones que ha dejado Marcus Rashford son especialmente buenas como nueve. Por lo que si en algún momento, Hansi Flick debe confeccionar su mejor once, podría acabar apostando por el inglés, junto a Lamine y Raphinha, que sí que parecen intocables.

De este modo, el fichaje de Rashford no ha salido como Deco esperaba. El director deportivo culé creía que traía a un especialista para la banda. Pero se ha dado cuenta que ha incorporado mucha más polivalencia y a un potencial dolor de muelas para Lewandowski y Ferran.

Así pues, parece que Hansi Flick va a tener todavía más problemas a la hora de confeccionar un once para el Barça, ya que no le van a faltar opciones en la parcela ofensiva.