El Girona (y dos equipos de al Premier League) piden precio al Barça por Ter Stegen

El futuro de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona es una completa incógnita. El alemán ha perdido la titularidad de manera absoluta con la llegada de Joan García y, por lo tanto, si quiere tener minutos y poder jugar el Mundial de selecciones del año que viene, tendrá que marcharse del Barça. Aun así, el guardameta sigue teniendo muchas dudas a la hora de salir.

De momento, ya tiene algunas ofertas para dejar el Barça en el mercado de invierno, que es el objetivo que se habría marcado la dirección deportiva: darle salida a Ter Stegen en las próximas semanas. A pesar de su titularidad en la Copa del Rey, solo fue un gesto de Hansi Flick para demostrarle a los equipos interesados que ya está recuperado y que puede ser titular en cualquier parte.

El Girona, el Aston Villa y el Tottenham, interesados por Ter Stegen

En ese sentido, un club español y dos en Inglaterra se han interesado por sus servicios. El Girona es uno de ellos, teniendo en cuenta los problemas que está teniendo el elenco catalán en la portería, por lo que creen que Ter Stegen podría ser un guardameta muy válido en Montilivi para intentar salvar su pésima temporada, ya que se encuentran en zona de descenso en LaLiga.

Por otra parte, tanto el Aston Villa como el Tottenham ya han preguntado por él. Ambos buscan un salto de calidad bajo palos y ven al alemán como una oportunidad de mercado, mientras que Ter Stegen no vería con malos ojos una llegada a la Premier League, una liga competitiva y, además, podría dejar claro que debe ser titular en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El portero alemán no jugará más con el Barça

El Barça no forzará ninguna salida, pero le ha dejado claro al alemán que no va a jugar ni un solo minuto más. Por eso, los azulgranas creen que, con esta decisión del cuerpo técnico, el guardameta decidirá finamente marcharse del conjunto culé y le darán vía libre para que pueda elegir su nuevo destino, siempre y cuando también se puedan cumplir los deseos del club, aunque lo más previsible es que se marche cedido.