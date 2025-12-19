Ter Stegen descoloca al Barça con la decisión inesperada sobre su futuro

Una de las grandes incógnitas que tiene el FC Barcelona de cara al mercado de invierno que empezará en las próximas semanas es la continuidad de Marc-André ter Stegen. El portero, que ya ha vuelto a la disciplina azulgrana después de haberse recuperado de su operación en la espalda, ha perdido la titularidad con la llegada este pasado verano de Joan García al Barça.

Por eso, la dirección deportiva quiere quitarse de encima al alemán, ya que es uno de los mejores pagados de toda la plantilla y, además, no hay sitio para él en la portería. A pesar de que jugó en la Copa del Rey, la realidad es que Hansi Flick solo le dio entrada para ponerlo en el escaparate y demostrar que aún es válido. Aun así, Ter Stegen ha tomado una decisión que ha descolocado al club.

Ter Stegen ya habría tomado una decisión sobre su futuro en el Barça

Aunque el Mundial está a la vuelta de la esquina y es el gran objetivo del guardameta de cara al año que viene, teniendo en cuenta que quiere ser titular con la selección alemana en la gran cita mundialista, algo que no podría conseguir si no juega regularmente con su actual equipo, el portero habría decidido algo que, en un principio, le perjudicará mucho más el resto de temporada.

Ter Stegen habría aceptado esta condición de portero suplente en el Barça y, mientras siga jugando la Copa del Rey, no tendrá ningún problema en quedarse. El alemán quiere seguir cobrando la ficha que tiene en el conjunto azulgrana y está a gusto en la ciudad, a pesar de que haya perdido la titularidad, poniendo así en riesgo su participación en el próximo Mundial del año que viene.

Aunque solo juegue la Copa, el alemán habría aceptado quedarse

Por lo tanto, está por ver si Ter Stegen seguirá teniendo minutos en el conjunto azulgrana, al menos en la competición del KO, o Flick decidirá poner bajo palos a Wojciech Szczesny, que era, en un principio, la primera opción para los partidos de Copa, ya que Joan García jugará en Liga y en Champions.