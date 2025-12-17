El Tottenham quiere sacar a Ter Stegen del Barça el 1 de enero

Marc-André ter Stegen no está viviendo una situación cómoda en el FC Barcelona. El portero ha perdido su rol como guardameta titular tras la llegada de Joan García, por lo que el Barça está intentando que se marche en el mercado de invierno. A pesar de que fue titular en la Copa del Rey este pasado martes, Hansi Flick ya dejó claro que solo sería para este partido, no más.

Por eso, el conjunto azulgrana espera ofertas por su portero y una de ellas habría llegado de la Premier League, ya que el Tottenham está dispuesto a llevarse a Ter Stegen a partir del 1 de enero, cuando se abra el mercado de invierno. Por el bajo rendimiento de su guardameta, el conjunto inglés quiere fichar a uno con experiencia y el alemán podría entrar en sus quinielas.

El Tottenham estaría interesado en fichar a Ter Stegen

Eso sí, lo más probable es que solo fuese una cesión, por lo que estaría por ver cuál sería el reparto de la ficha. Aunque en Inglaterra los salarios son muy elevados, los clubes ingleses no están dispuestos a pagar siempre el 100% de la ficha de un jugador cedido y siempre han pedido repartir la cantidad con el equipo de origen. Además, Ter Stegen es uno de los que más cobra en el Barça.

El conjunto azulgrana no tendría ningún problema en abrirle la puerta de salida de par en par al alemán, más aún si puede, además, rebajar la masa salarial de la plantilla con su marcha, a pesar de que el Tottenham no acabe cubriendo el 100% de su salario. Su situación se ha convertido en un problema, teniendo en cuenta el overbooking que hay a día de hoy en la portería.

El portero alemán no tiene sitio en el Barça

Aun así, Flick tiene claro que Joan García seguirá siendo el portero escogido en la Liga y en la Champions, por lo que próximamente el técnico tendrá que elegir entre Ter Stegen y Szczesny para la Copa. Por las palabras del entrenador, el polaco tendría más números, ya que el alemán solo jugó en el encuentro de dieciseisavos para demostrar que ya está recuperado y para ponerlo en el escaparate.