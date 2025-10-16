El Liverpool ya lo sabe: pagaron 150 millones y si el Barça tiene dinero, va a acabar en el Camp Nou.

El FC Barcelona ha identificado a su objetivo prioritario para sustituir a Robert Lewandowski y está dispuesto a ir a por el en cuanto las finanzas del club lo permitan. El delantero que tiene enamorada a la secretaría técnica culé no es otro que Alexander Isak, el atacante que el Liverpool fichó por una cifra récord. El Barça ve en el sueco el relevo perfecto para el polaco y lo pondrá en la mira apenas se confirme la salida de su actual estrella.

La opción se ha reactivado en España tras las declaraciones del exjugador del Barcelona y la Selección Española, Gaizka Mendieta. El mito valencianista afirmó que los gigantes catalanes podrían perseguir al delantero, que ya tiene experiencia en LaLiga tras su paso por la Real Sociedad. El interés del Barça es claro, especialmente después de que trascendiera que el club está inclinado a no ofrecerle a Lewandowski un nuevo contrato cuando expire el próximo verano, dejando libre un puesto y una masa salarial importante.

Mendieta sentencia: "Será mirado como reemplazo"

Mendieta, en declaraciones a OLBG, fue contundente: "Hubo rumores en España de que Alexander Isak iría al Barcelona antes de que se uniera al Liverpool, que es más fuerte financieramente." El Liverpool pagó una cifra cercana a los 150 millones de euros por el delantero sueco, una cantidad que, en principio, hace que el fichaje parezca complicado para el Barça.

Sin embargo, Mendieta no duda: "Por supuesto que habrá vínculos entre los mejores delanteros y el Real Madrid y el Barcelona. En este momento el Barça todavía tiene a Robert Lewandowski, pero el próximo año buscarán a su reemplazo e Isak será mirado". El exblaugrana recordó que Isak conoce la competición, y su rendimiento en el Newcastle (y su rápida adaptación al Liverpool) lo colocan en una posición privilegiada. Si Isak no acaba de encajar en Anfield y el Barça recupera músculo financiero, irán a por él sin temblar.

Así pues, el Liverpool ha sido avisado por Gaizka Mendieta: si el Barça tiene dinero y Lewandowski se va, Alexander Isak será el gran objetivo para liderar el ataque culé en el futuro.