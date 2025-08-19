El Manchester City ha contactado con el Barça para llevarse a Koundé por 70 + 15 millones

El primer partido de LaLiga dejó una imagen muy poco esperada en el Barça con Jules Koundé en el banquillo. Una decisión, la de Hansi Flick, que no sentó nada bien en el francés, que después de formalizar su renovación con el Barcelona, esperaba que se le recompensara con la titularidad en el primer partido oficial del año. Pues, a pesar del gran nivel de Eric Garcia, la realidad es que Koundé se sabe el mejor de la plantilla en su puesto y considera que debe ser reconocido como tal. Algo que no sucedió en el estreno liguero, donde se fue al banquillo.

Esta situación ha generado ciertas dudas respecto del futuro más inmediato para Jules Koundé, que podría acabar tomando la decisión de dejar el Barcelona si no le garantizan que va a ser el titular de forma habitual. Y es por este motivo que, tal y como informan desde Inglaterra, el Manchester City ha comenzado a interesarse mucho por la situación de Koundé y el Barça, de cara a un posible traspaso.

Renovado, pero no intransferible

A pesar de que hace pocos días se anunció su renovación, en el Barça no hay nadie que se cierre a la venta de Koundé. El francés es considerado un jugador muy importante, pero que, como pasa con muchos otros futbolistas, si llegara una muy buena oferta por él y quisiera marcharse, se le abrirán las puertas. Dejando claro que intransferibles solo lo son Lamine Yamal, Pedri y Cubarsí. Una decisión del Barça que anima al City a tantear a Koundé.

En este sentido, la oferta de los de Pep Guardiola no sería para nada pequeña. Los citizens saben que para convencer al Barça deberán hacer un importante desembolso económico, lo que los llevaría a poner unos 70 millones fijos más otros 15 en variables. Una suma de dinero que le vendría muy bien al Barcelona, que no se podría negar a un traspaso tan importante.

Así pues, todo quedará en manos de un Jules Koundé que, si bien no quiere dejar el Barcelona, tampoco quiere ser el suplente de Eric Garcia, ya que cree que es el mejor del mundo en su posición y que no se puede quedar en el banquillo. Menos en año de Mundial.