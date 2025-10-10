El Manchester United comunica a Deco que están dispuestos a llegar a 120 millones para sacarlo del Barça

La gran temporada que realizó el FC Barcelona el año pasado ha provocado una subida considerable del valor de mercado de algunos jugadores del conjunto azulgrana, especialmente de los más importantes, considerados las estrellas. Por eso, el Manchester United está dispuesto a llegar a 120 millones de euros para sacar del Barça a uno de estos futbolistas trascendentales para Hansi Flick.

Se trata de Raphinha, uno de los jugadores más decisivos que hubo en la entidad culé el curso pasado, ya que alcanzó su mejor nivel desde que aterrizó en el Barça, convirtiéndose en uno de los líderes del equipo, tanto en el vestuario como en el ataque. Debido a su crecimiento, su precio también se ha encarecido mucho, y Deco ya sabe que el United podría acabar haciendo una locura por él.

El Manchester United, dispuesto a ofrecer 120 millones de euros por Raphinha

La campaña pasada del brasileño fue espectacular, llegando a marcar 34 goles y dar 25 asistencias en 57 partidos oficiales, unos números de crack mundial y al alcance de muy pocos en el panorama europeo. Los diablos rojos, en un intento para reforzar su plantilla después de temporadas muy deprimentes, están dispuestos a pagar una cantidad muy alta para hacerse con sus servicios.

Aun así, y a pesar de todo este dinero, en el Barça consideran a Raphinha intocable y no se estarían planteando, a día de hoy, dejarlo marchar. Solo lo harían si el extremo expresara su deseo de irse del conjunto azulgrana, algo que tampoco prevén, teniendo en cuenta que renovó hace poco su contrato hasta el 30 de junio de 2028 y se ha ganado el cariño de toda la afición.

Ni el Barça ni el jugador se están planteando la salida

Por lo tanto, esta oferta astronómica del United podría acabar en papel mojado si tanto el Barça como Raphinha la rechazan de inmediato. Conscientes de su importancia, tanto en lo deportivo como en lo emocional, en el club catalán saben que su salida podría provocar mucho daño, tanto al equipo como a sus seguidores, por lo que no se la plantean en ningún caso.