El Manchester United ha puesto 70 millones encima de la mesa, Laporta acepta y falta el sí del jugador

El Gamper marcó un punto de inflexión en el Barcelona. Al conjunto blaugrana le quedó muy claro que Fermín es uno de sus jugadores de mayor valor. El canterano es un mediapunta especialmente incisivo y con grandes capacidades para ser efectivo de cara a portería. Algo que ya demostró en sus primeras dos temporadas en el primer equipo, pero que espera ser capaz de llevar al siguiente nivel en esta nueva campaña, donde, salvo sorpresa de última hora, debería partir como el titular en la posición de mediapunta. Especialmente ahora que Dani Olmo está fuera de combate y que no hay nadie más cerca de su nivel de rendimiento.

Sin embargo, dentro de esas sorpresas que podrían evitar que Fermín fuera titular ante el Mallorca, estaría la de que fuera vendido antes de que pudiera debutar en partido oficial esta temporada. Y es que, tal y como hemos podido saber, el español es un jugador que gusta mucho en Inglaterra. El Chelsea ya trató de ficharlo sin éxito y ahora es el Manchester United el que está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para cerrar el fichaje de Fermín, por el que pondrían cerca de 70 millones de euros encima de la mesa.

Laporta está obligado a aceptar la venta

La realidad es que la dura situación financiera del Barça ha obligado a Joan Laporta a dar el visto bueno al fichaje de Fermín. Los blaugranas necesitan hacer caja y el ingreso neto de unos 70 millones de euros sería la solución a la mayoría de problemas económicos del club. La parte negativa, sin embargo, sería la deportiva, ya que los culés perderían a uno de los jugadores que en mejor estado de forma comienzan la temporada. Además, Flick ya ha demostrado que es un jugador sumamente importante para él.

Ante esta situación todo quedaría en manos del propio Fermín. Joan Laporta no se puede oponer a su venta de ninguna de las maneras, ya ha dado el OK a la salida. Siempre y cuando Fermín también lo haga. El club no va a mover ni un dedo para hacer salir al canterano y todo quedaría en sus manos.

Así pues, ante una oferta tan importante por parte del Manchester United, el Barça se ha puesto en manos de Fermín a la hora de facilitarle la salida siempre que el futbolista lo considere oportuno y beneficioso para él.