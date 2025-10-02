El Milan viene a por Lewandowski, que empieza a estar harto de Flick

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona parece que está más que definido. El delantero acaba contrato a final de temporada y, salvo un giro total de los acontecimientos, no renovará su vínculo con la entidad azulgrana y se marchará del club después de cuatro años llenos de éxitos. El polaco ha dejado de ser titular en el Barça, lo que ha comportado su enfado con Hansi Flick.

El alemán ha decidido que el ariete ya no es titular indiscutible y, en su lugar, está jugando Ferran Torres, un delantero más móvil y que le viene mejor al estilo de juego del Barça, a pesar de que no tiene la misma artillería que Lewandowski de cara a portería. Por lo tanto, su salida parece segura y un club histórico europeo ha llamado a su puerta para hacerse con sus servicios: el AC Milan.

Lewandowski podría acabar el año que viene en el Milan

A pesar de que en los últimos años ha habido muchos rumores acerca de una posible marcha a Arabia Saudí para finiquitar su carrera, Lewandowski la podría acabar en Europa y, concretamente, en Italia. El Milan está muy interesado en poder fichar al polaco, ya que busca un delantero de garantías que lidere el proyecto, a pesar de que el ariete cumpliría 38 años la temporada que viene.

Aunque los italianos no luchen por títulos importantes, le pueden ofrecer la posibilidad de seguir en la élite europea antes de acabar su carrera o incluso de retirarse allí. Esta opción seduce a parte del entorno de Lewandowski, ya que algunos no ven con muy buenos ojos tener que marcharse a Arabia Saudí. De hecho, están muy contentos en Barcelona, especialmente por la ciudad.

El Barça no le renovará el contrato al delantero polaco

Por lo tanto, Lewandowski decidirá en los próximos meses su nuevo destino, pero todo parece indicar que no será en el Barça, ya que ni el polaco ni el club renovarán el contrato del jugador. El ariete ha ido perdiendo protagonismo bajo las órdenes de Flick, especialmente en este inicio de curso, por lo que su relación parece destinada a romperse a final de temporada.