El PSG habla semanalmente con el padre de Lamine Yamal porque lo harán de oro

Desde que Lamine Yamal debutó y enamoró a todo el mundo con el primer equipo del Barça, no fueron pocos los equipos que comenzaron a mostrar interés en el fichaje del joven formado en las categorías inferiores del Barcelona. En este sentido, si los culés hubieran querido, podrían haber sacado entre 100 y 150 millones en el primer año del español con el primer equipo. Sin embargo, la idea del Barça siempre ha sido la misma con un Lamine al que siempre se ha considerado una pieza absolutamente imprescindible para el corto, medio y largo plazo. Una prioridad que trasciende las necesidades económicas del club y todo lo demás.

En este sentido, siempre se supo que el PSG fue uno de los más insistentes a la hora de tratar de fichar a Lamine. Nasser Al-Khelaïfi trató de hacer una nueva operación como la de Neymar y llegó a poner 200 millones encima de la mesa del Barça. Pero Laporta nunca estuvo tentado de aceptar una propuesta que, a día de hoy, hubiera sido absolutamente ruinosa para el Barcelona. Sin embargo, en la directiva tienen la sensación de que el conjunto parisino se ha seguido moviendo por detrás y sin hacer demasiado ruido.

El padre de Lamine escucha los cantos de sirena

Tal y como se han encargado de revelar personas cercanas al entorno del Barcelona, hay la sensación, y en algunos la certeza, de que el PSG está tratando de seducir al padre de Lamine Yamal con unas ofertas escandalosamente altas. Le ofrecen contratos superiores a los 100 millones para convertir a su hijo en el mejor pagado del mundo. Todo, junto a un proyecto deportivo que ahora sí que tiene pinta de ser tan o más ganador que el del Barça.

Sin embargo, por fortuna para los culés, Lamine es muy del Barça. Se ha pasado toda la vida en el club y el joven siente que se lo debe todo al Barcelona. Aquí se ha formado y ha crecido como jugador y persona, y sin La Masía no sería el crack mundial que es hoy en día.

Así pues, por mucho que saben que Lamine quiere seguir en el Barcelona, la realidad es que en la junta directiva hay cierto miedo a que Lamine y su padre acaben seducidos por los cantos de sirena del PSG y sus millonarias ofertas.