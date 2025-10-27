El PSG llama a Jorge Mendes y confirma que pagará 350 millones por Lamine Yamal

El Paris Saint-Germain está decidido a romper la banca y a desafiar al FC Barcelona por el futuro de Lamine Yamal. El gigante francés ha contactado al agente del jugador, Jorge Mendes, para confirmarle que, si es necesario, están dispuestos a pagar 350 millones de euros por el joven talento.

Esta cifra es absolutamente astronómica. El PSG estaría dispuesto a superar el récord mundial de traspasos que ellos mismos establecieron en 2017 con el fichaje de Neymar para llevarse a Lamine Yamal. Es una clara demostración de que el club parisino lo quiere a toda costa y no escatimará en recursos para conseguir al que consideran el próximo gran número uno del fútbol mundial.

El Barça se niega a vender a su estrella

Ante la ofensiva económica, la postura del FC Barcelona es de un no rotundo. El club blaugrana no tiene ninguna intención de dejar marchar a su estrella del futuro. Lamine Yamal es la pieza central del proyecto deportivo de Hansi Flick y el símbolo de la nueva generación de La Masia y en el primer equipo del Barça.

Para Laporta y la directiva, el valor deportivo y sentimental de Lamine supera con creces cualquier cifra, por muy elevada que sea. El Barça se aferra al deseo del jugador de triunfar en el Camp Nou para resistir la embestida financiera más grande de la historia.

Mendes y la presión de la oferta más grande jamás vista

La comunicación directa del PSG con Jorge Mendes pone al agente en una posición de poder inédita. Aunque Lamine Yamal es feliz en el Barça, la existencia de una oferta de 350 millones de euros ejercerá una presión indirecta sobre la directiva blaugrana. El PSG espera que la magnitud de la cifra obligue al Barça a reconsiderar su postura si sus problemas financieros se agravan.

Así pues, el PSG comunica a Jorge Mendes que pagaría 350 millones de euros por Lamine Yamal, una cifra récord que busca doblegar al Barça, aunque el club se mantiene firme en no vender a su joven estrella.