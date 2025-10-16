El representante de Dani Olmo ya ha hablado con Joan Laporta porque es un mejor fichaje que Marcus Rashford

El FC Barcelona está explorando una alternativa de futuro para su ataque, y esta llega de la mano de un viejo conocido: el agente de Dani Olmo. El club blaugrana tiene muy controlado al extremo zurdo del Dinamo de Zagreb, Cardoso Varela, y lo considera un fichaje mucho más estratégico y con mejor proyección que el de Marcus Rashford. La apuesta es clara: menos experiencia, pero un potencial de crack mundial que se adapta a las apretadas finanzas del Barça.

El joven luso, de solo 16 años, es un futbolista muy seguido por la dirección deportiva azulgrana y cuenta con una gran progresión. A su corta edad ya ha logrado destacar tanto en el primer equipo del Dinamo como con las selecciones inferiores de Portugal. Lo más atractivo para el Barça es su precio de fichaje, que rondaría los cinco millones de euros, una cifra muy inferior a los 35 millones que se exigen por Rashford.

El agente de Olmo facilita el plan de Laporta

La operación está siendo cocinada con discreción y eficiencia gracias a la conexión con el agente del jugador, Andy Bara. El representante de Cardoso Varela es también uno de los managers de Dani Olmo, y el director deportivo azulgrana, Deco, tiene muy buena relación con él. Bara ya ha contactado con Joan Laporta y la directiva, presentándoles a Varela como una inversión a futuro con un riesgo mínimo.

Recientemente, el joven futbolista coincidió con Deco en Croacia junto a su agente, lo que subraya el interés real del Barça. Además, Cardoso Varela ya estuvo en las instalaciones de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí el año pasado, antes de fichar por el Dinamo de Zagreb, demostrando que el interés es mutuo. El representante de Olmo facilitará el traspaso si el Barça da la luz verde a la operación. La directiva lo ve como una especie de alternativa a Rashford, con la ventaja de su corta edad y su gran potencial.

Así pues, el FC Barcelona se plantea el fichaje de la perla lusa Cardoso Varela por solo cinco millones de euros, una operación que el agente de Dani Olmo presenta como más estratégica que la compra definitiva de Marcus Rashford.