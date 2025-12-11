El socio ideal que necesita Lamine Yamal: Deco da un paso adelante

El Barça vuelve a mirar al mercado con visión de futuro, y esta vez el protagonista es Hamza Abdelkarim, un joven delantero egipcio que ha despertado el interés de media Europa. Mientras Lamine Yamal se consolida como una de las mayores promesas del fútbol mundial, Deco considera que es el momento perfecto para rodearlo de perfiles que puedan acompañar su crecimiento. Y en ese plan, Abdelkarim encaja a la perfección.

El club blaugrana espera cerrar su llegada antes de finalizar el año mediante una cesión con opción de compra. La intención es incorporarlo al Barça Atlètic a inicios de enero, una solución urgente ante la falta de delanteros en el filial. La operación avanza con firmeza, impulsada por la determinación del propio futbolista, que ha frenado el interés de gigantes como Bayern de Múnich o Milan para cumplir su sueño: vestir la camiseta del Barça y triunfar en Europa.

El visto bueno del club llegó tras el Mundial sub-17 disputado en Qatar. Los ojeadores, liderados desde verano por João Amaral, quedaron sorprendidos por su capacidad goleadora y su madurez en el área. Desde ese momento, Deco aceleró los contactos y el jugador, junto a su entorno, pidió al Al Ahly que facilitara su salida. El club egipcio acepta cederlo, aunque quiere una contraprestación económica y variables similares a la operación que llevó en su día a Pedri al Camp Nou.

📁 @joaquimpiera vía @sport



👉 Desde verano, João Amaral dirige el área de scouting. El club está trabajando muy bien. El ejecutivo luso, que estuvo en el Mundial Sub-17, se fijó en el ‘9’ egipcio Hamza Abdelkarim.



🤝 Estaba en el radar y su buen juego en Qatar aceleró todo.… https://t.co/n7JkkdTl67 pic.twitter.com/kHEP63zRTT — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) December 11, 2025

El perfil que puede potenciar a Lamine Yamal

Hamza Abdelkarim no es un delantero cualquiera. Es un ‘9’ puro, un rematador que sabe jugar de espaldas, combinar rápido y liberar espacios. Justo el tipo de socio que podría potenciar las virtudes de Lamine Yamal, un extremo que brilla cuando encuentra compañeros capaces de fijar defensas y permitirle encarar con libertad.

Su potente disparo, su lectura del juego y su capacidad para adaptarse a sistemas combinativos hacen que su encaje en la filosofía culé parezca natural. Además, el club le habría prometido participar en la pretemporada del primer equipo si su progresión es la esperada, un gesto que ha terminado de convencer al futbolista de que Barcelona es el lugar ideal para dar el salto.

Con Deco dando un paso adelante y el Barça moviéndose con rapidez en un mercado cada vez más competitivo, la llegada de Abdelkarim podría convertirse en una de esas operaciones silenciosas que marcan el futuro. Y quién sabe: quizá estemos ante el socio perfecto para acompañar la explosión de Lamine Yamal.