El sucesor de Hansi Flick ya tiene nombre y apellido y enamora al Barça

El FC Barcelona ya tiene un nombre que ilusiona en la lista de posibles sustitutos de Hansi Flick para el futuro: Cesc Fàbregas. La leyenda blaugrana, actualmente al frente del Como en Italia, lo está haciendo muy bien en su primera etapa como entrenador principal, atrayendo la mirada de la directiva.

Laporta ya lo ve como la mejor respuesta a Xabi Alonso, en el sentido de apostar por un entrenador de la casa que conoce la filosofía del club. Cesc no solo sería un sucesor más que digno de Flick, sino que la directiva cree que puede ser todo lo que se esperaba de Xavi Hernández y que no acabó siendo: un técnico joven, con ADN Barça, y con la capacidad de liderar un proyecto con éxito.

El factor ilusión: Un técnico de la casa con éxito

La posible llegada de Cesc Fàbregas al banquillo blaugrana ilusiona mucho al entorno. Su conexión con el club, su conocimiento del fútbol de élite y su reciente éxito en el Como lo convierten en el candidato ideal. Su estilo de juego, basado en el buen trato al balón y el control del mediocampo, encajaría perfectamente con la tradición del Barça y podría devolver al Barcelona a sus mejores tiempos.

Laporta está convencido de que un técnico formado en la casa, y que además ha triunfado fuera, es la clave para devolver al equipo a la cima. Cesc representa la esperanza de encontrar un líder joven y con personalidad para el banquillo del Camp Nou.

El futuro del banquillo tras el aviso de Flick

Tras el aviso de Hansi Flick sobre su posible salida en 2027 si los resultados no acompañan, el Barça se ha puesto a trabajar para tener alternativas de primer nivel. Fàbregas se posiciona ahora mismo como la opción más atractiva, uniendo experiencia en el club y un presente prometedor en los banquillos.

Así pues, el sucesor de Hansi Flick ya tiene nombre y apellido: Cesc Fàbregas, quien enamora a Laporta y es visto como el técnico de la casa ideal para liderar el proyecto del Barça a partir de la temporada 2026/2027.