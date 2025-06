El último fichaje del Barça ha molestado mucho a Lamine Yamal, no quiere verlo

El Barça sigue trabajando para ampliar su plantilla y encontrar las mejores operaciones posibles para este mercado de verano. En este sentido, con Joan García y Nico Williams ya cerrados, Deco ha encontrado en la liga de Dinamarca una de esas operaciones que no se pueden dejar pasar. Se trata de Roony Bardhgji, la joven estrella sueca a la que auguran un futuro absolutamente brillante. Sin embargo, a pesar de que incorporar a un joven talento como el sueco es una noticia que debería alegrar a todo el mundo, pero a quien no ha gustado nada es a Lamine Yamal.

El jugador estrella del Barça considera que estando él en el equipo, no hay razón alguna para fichar a un jugador joven en su misma posición. Y es que, cabe destacar que Bardhgji juega justamente en la misma posición que Lamine, en la de extremo derecho. Lo que convertiría al sueco en competencia directa para un Yamal que nunca ha tenido que competir por su puesto. Algo que podría cambiar si Bardhgji alcanza todo ese potencial que se le presupone.

Deco no frenará por las malas caras de Lamine

Ante el disgusto de Lamine Yamal por el hecho que le fichen a un jugador en su posición, la decisión del club no va a ser otra que la de seguir adelante con una de esas operaciones que se consideran de riesgo cero. Pues, si Bardhgji llega a cambio de unos 3 millones de euros, como ha anunciado Fabrizio Romano, el fichaje del sueco puede acabar siendo uno de los más rentables de la historia del club.

De este modo, mientras que en la directiva del Barça se felicitan por haber dejado casi cerrado un fichaje tan ilusionante como barato, Lamine Yamal está muy enfadado con el club por no haber avisado de su intención de fichar a otro crack joven en su misma posición. Y es que Lamine no está por la labor de no ser titular siempre.

Así pues, el fichaje de Ronny Bardhgji, que todo el mundo coincide en calificar de redondo y a riesgo cero, no ha gustado un pelo a Lamine Yamal, que sí quiere competencia en otras posiciones, pero en la suya quiere estar solo.