El vestuario del Barça alucina con él porque será tan importante como Pedri

El fichaje de Joan Garcia ha sido la gran operación del Barça en este mercado de verano. El conjunto culé sabía que necesitaba cerrar la incorporación de un relevo de garantías para un Ter Stegen con el que, por temas físicos, ya no se puede contar. Y la realidad es que en apenas tres partidos de liga, el de Sallent ha demostrado que lo de la pasada temporada no fue ni un espejismo ni flor de un verano. Lo de Joan va en serio y en el partido ante el Rayo quedó más que demostrado. Especialmente en una primera parte de libro, por parte de un Joan que estuvo brillante.

Que es un excelente atajador no era ningún secreto. Joan Garcia tiene todas las cualidades tanto físicas como de reflejos para ser un auténtico muro en la portería. Sabe leer perfectamente los movimientos de los rivales y su envergadura, sumada a una espectacular capacidad física, hace que sea casi imposible de superar sin un disparo a bocajarro –y a veces ni así–. Sin embargo, donde ha dejado a todos con la boca abierta ha sido en todos los otros aspectos.

Tan importante como Pedri

Para Hansi Flick, la salida de balón es un aspecto fundamental para el buen funcionamiento del equipo. Tener a alguien con capacidad para hacer que el equipo traslade el balón hasta la delantera con facilidad es algo clave y que Szczesny no podía aportar. Había dudas respecto de si Joan se iba a adaptar a ese aspecto del juego. Sin embargo, a pesar de no haberlo mostrado en el Espanyol, la realidad es que Joan tiene calidad de sobra en sus pies como para mover el balón con acierto.

En este aspecto, Joan Garcia podría llegar a ser tan importante como Pedri para aportar en el buen juego del equipo. El portero es el primer jugador en muchas de las jugadas del equipo y si se empieza con mal pie, todo se resiente. Por lo que muchos jugadores del vestuario ya lo tienen claro: Joan Garcia es una pieza clave.

Así pues, con las portentosas actuaciones de Joan Garcia en este comienzo de curso, parece más que evidente que en el Barça ya dan por más que acertada la incorporación del ex del Espanyol.