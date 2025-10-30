El vestuario del Barça culpa a Hansi Flick de las lesiones de Pedri y Lamine Yamal

En el FC Barcelona vuelven a saltar todas las alarmas. Las lesiones han regresado a escena y el clima en el vestuario se ha tensado hasta el límite. La reciente lesión de Pedri, que estará fuera cerca de un mes, y la situación física de Lamine Yamal, que aún no tiene fecha clara para estar al 100 %, han encendido las críticas internas hacia Hansi Flick. En el entorno del primer equipo existe una idea cada vez más repetida: el técnico está forzando demasiado a los jugadores en los entrenamientos.

Entrenamientos demasiado duros: el señalamiento interno

Y es que varias voces dentro del vestuario consideran que Flick ha impuesto una carga de trabajo excesiva desde el primer día. Sesiones largas, alta intensidad y exigencia máxima, incluso en momentos donde el equipo venía acumulando muchos minutos de competición. Según fuentes del vestuario, la plantilla cree que estos métodos están pasando factura y son el origen de tantas lesiones musculares en jugadores clave.

La situación de Pedri ha sido el detonante. El club confiaba en que esta temporada el canario dejara atrás los problemas físicos, pero ha ocurrido exactamente lo contrario: nueva lesión, nuevo parón y el mismo guion repetido. Para algunos compañeros, esta recaída no es casualidad. Señalan directamente los métodos de trabajo del entrenador, asegurando que “no regula cargas” y aprieta igual a todos, sin diferenciar estados físicos ni historial de lesiones.

Lamine Yamal, exprimido hasta el límite

La realidad es que el caso de Lamine Yamal ha levantado aún más debate. Con apenas 18 años, el canterano ha acumulado minutos a un ritmo frenético. En el vestuario creen que Flick está “jugando con fuego” al exigirle tanto en entrenamientos y partidos, algo que podría comprometer su progresión y su físico a largo plazo. La frase que circula dentro del equipo es contundente: “Se le está exprimiendo demasiado”.

De este modo, algunos futbolistas temen que esta dinámica se traduzca en una cadena de recaídas durante la temporada. Consideran que Flick quiere imponer una mentalidad de esfuerzo absoluto y competitividad extrema, pero sin escuchar a los cuerpos ni respetar tiempos de recuperación.

Así pues, con Pedri KO y Lamine en el alambre, el vestuario lanza un mensaje claro: el Barça no puede seguir perdiendo estrellas por culpa de la intensidad desmedida.