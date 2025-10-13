El vestuario del Barça está dividido por culpa de Joan Garcia

No hay ninguna duda de que el mejor fichaje del Barça en este pasado mercado de verano fue, sin lugar a dudas, el de Joan Garcia. El portero de Sallent ha protagonizado un grandísimo comienzo de temporada y se ha ganado la vitola, sin ningún tipo de duda, de portero titular. Hacía muchos años que en el Barça no había un guardameta que generara tanta seguridad, tanto a los defensas como a los aficionados. Y es que, desde los mejores años de Ter Stegen, no pasaba algo así. Ahora, bajo palos, hay un portero capaz de hacer milagros y de ganar puntos para el Barcelona.

En este sentido, la lesión de Joan ha hecho que Szczesny tuviera que volver a defender la portería del Barça. Una labor que, a pesar de haber cumplido sin ningún fallo estrepitoso a destacar, sí que dejó claro que entre el polaco y el catalán hay una diferencia muy importante en cuanto al nivel y a la capacidad para salvar partidos y puntos. De hecho, no son pocos los que apuntan a que Szczesny pudo hacer más en los goles del PSG en Montjuïc.

Joan ya quiere volver al terreno de juego

Por fortuna para los culés, todo apunta a que el proceso de recuperación de Joan Garcia está siendo mucho mejor de lo esperado. El catalán tiene unas sensaciones muy positivas y todo apunta a que podrá volver antes de tiempo a los terrenos de juego. Lo que hace que el de Sallent ya se plantee la posibilidad de regresar para el primer Clásico del año. Una decisión que ha ilusionado a más de un jugador, pero que no ha acabado de gustar a todo el vestuario del Barcelona.

Y es que Szczesny se ha ganado muchos amigos en el vestuario culé y no acaban de ver bien que, sin haber hecho nada malo, tenga que volver al banquillo para el Clásico sin que Joan se haya probado antes. El polaco no genera desconfianza, aunque todos saben que no salvará un cara a cara contra Mbappé, algo que Joan sí podría hacer.

Así pues, el vestuario del Barcelona está dividido por culpa de la pronta recuperación de un Joan Garcia que invita a pensar que podría estar listo para estar en el campo ante el Real Madrid.