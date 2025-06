El vestuario del Barça ha humillado a Ronald Araujo, la situación en inaguantable

Las relaciones internas dentro de la plantilla del Barça no están pasando por su mejor momento. Desde que el conjunto blaugrana cayó eliminado en las semifinales de Champions, hubo varios jugadores que comenzaron a llevarse especialmente mal. En especial, a raíz de los fallos tan groseros que cometió un Ronald Araujo que si hay algo de lo que ha pecado, ha sido de falta de humildad. Pues, el uruguayo consideraba que su nivel estaba muy por encima del de Íñigo Martínez y Cubarsí. Sin embargo, en los momentos en los que lo tuvo que demostrar, Araujo no dio la talla y le costó la eliminación a los culés.

En este sentido, tal y como han contado fuentes cercanas al vestuario del Barça, las elecciones a la capitanía podrían dejar a Ronald Araujo en un muy mal lugar. Y es que, el charrúa ha perdido la confianza de la gran mayoría de sus compañeros, los cuales ven en Raphinha a su gran líder espiritual dentro del vestuario.

Hartos de Ter Stegen y Araujo

Tal y como hemos podido saber, en la plantilla nadie ha acabado nada satisfecho con los liderazgos de este año. Los capitanes no estuvieron a la altura de la situación. Lo que obligó a Raphinha y a Íñigo Martínez a llevar la voz cantante aunque no llevaran puesto el brazalete que los identificaba como capitanes de forma oficial. Sin embargo, el vasco y el brasileño contaban con la plena confianza de sus compañeros, que nunca creyeron en las palabras de Araujo o Ter Stegen los cuales no eran los capitanes que necesitaba el equipo en ese momento.

Es por este motivo que desde el vestuario habrían comenzado a impulsar la figura de Raphinha y de Íñigo Martínez para que fueran los dos capitanes del equipo. Saltándose así, el orden de jerarquía según el tiempo dentro del equipo. Razón que fue la que acabó haciendo que Ter Stegen fuera capitán del Barça.

Así pues, el vestuario culé ha hablado y parece que tienen claro que el papel de Araujo como capitán ya es algo insostenible. Los jugadores ya no creen en el uruguayo, que ha perdido su ascendencia dentro del vestuario.