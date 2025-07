El vestuario del Barça ha pedido el fichaje de Xavi Simons

No hace demasiado tiempo atrás, en can Barça soñaban con la posibilidad de incorporar, aunque fuera en calidad de cedido, a uno de los grandes talentos de la actual generación. Se trata de Xavi Simons, que tras abandonar la Masía siendo un adolescente, ha encontrado de la mano del RB Leipzig el equipo perfecto para acabar de desarrollarse en ese futbolista lleno de talento que siempre demostró que podía llegar a ser. En este sentido, en el Barcelona, a pesar de no decir nada al respecto, siguen muy pendientes de un Xavi Simons al que muchos ven como el tapado para acabar de completar la línea ofensiva del Barça.

De hecho, no son pocos los futbolistas del primer equipo que ya han hecho saber a la directiva que Xavi Simons puede ser ese talento que le falta a la plantilla. Lo tiene absolutamente todo para triunfar vestido de blaugrana. Está criado en la Masía y conoce perfectamente cómo se juega en el club. Además, guarda una muy buena relación con jugadores como Balde, Gavi o Fermín, los cuales han comenzado una campaña interna para hacer que Deco comience a moverse en el mercado y trate de incorporar a Xavi.

El precio, el único impedimento

La realidad es que en el Barcelona no hay nadie que dude de que Xavi Simons va a poner todo lo que sea necesario para acabar vistiendo la camiseta blaugrana. Ese siempre fue su sueño y, a pesar de haber tomado un camino diferente, el fin debe y quiere que sea el mismo. Sin embargo, donde no están tan satisfechos con el interés del Barça en Simons es en el RB Leipzig, donde no tienen intención alguna de regalar a su gran estrella.

Con 22 años, Simons se presenta como uno de los mayores talentos del fútbol europeo. Tiene una gran facilidad para ver portería y desequilibrar con su brutal dominio del balón. Una serie de cualidades que hoy se cotizan muy al alza. Por lo que fichar a Xavi no será barato. De hecho, según hemos podido saber, su precio podría llegar a los 70 millones de euros, cifra muy similar a la de Luis Díaz, con la única diferencia de que Simons tiene todavía mucho camino por delante.

Así pues, en el vestuario del Barça han comenzado a seducir a Deco para que trabaje de cara al fichaje de un Xavi Simons que sería una de las grandes operaciones de todo el verano en Europa.