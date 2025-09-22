El vestuario del Barça no apoya a Lamine Yamal en el Balón de Oro

Como cada año, la gala del Balón de Oro llega en un mar de dudas y de polémicas alrededor de aquellos jugadores que se encuentran en la terna para hacerse con el honor de ser considerados el mejor jugador del planeta. En este sentido, todo apunta a que este año va a estar entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. Sin embargo, hay muchos otros jugadores que pueden estar en esa terna para el trofeo. Siendo cracks del calibre de Vitinha por parte del PSG y como Raphinha y Pedri en el lado del Barça. Y es que, más allá de Dembélé y Lamine, hay mucho talento del que se habla muy poco.

El vestuario del Barça no está con Lamine Yamal

Si bien es cierto que todo en el Barcelona coinciden en el hecho de que Lamine Yamal puede ser un merecedor más que justo del Balón de Oro, el favorito dentro del vestuario no es el extremo formado en la Masía. De hecho, según relatan fuentes cercanas a la plantilla culé, hay más jugadores que se lo darían a Pedri de los que optarían por Lamine Yamal. Una decisión que divide al vestuario.

Y es que si nos fijamos en lo más espectacular, sí que es Lamine el que más brilla y destaca por encima de todos. Sin embargo, para muchos, el papel que juega Pedri en la mayoría de partidos es tan o más importante que el de Lamine. El canario es el catalizador de todo el juego del equipo, los balones pasan todos por sus botas y si se toma una buena decisión siempre es por responsabilidad de Pedri, algo que todos valoran.

Raphinha, el tercero en discordia

Por otro lado, según hemos podido saber, Raphinha también se gana el voto de más de uno del vestuario. El brasileño es el corazón del equipo y no hay nadie que no valore su aportación. El año pasado sumó más que nadie y sus goles fueron claves en grandes partidos de Champions, Liga y Copa del Rey, lo que lo hace un digno ganador para varios de sus compañeros.

De este modo, a pesar de que para los aficionados la contienda está entre Lamine y Dembélé, en el vestuario del Barça la división es mucho mayor y parece evidente que no todos están del todo a favor con que sea Lamine Yamal el ganador.